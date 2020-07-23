Четверг, 23 Июль, 18:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,96
€ 82,19
25°

795038 +5848
Обь
276см -18


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 16%

, ИА "Амител"
Просели как компании, так и индивидуальные застройщики
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За первую половину 2020 года в Алтайском крае построили на 16,2% меньше квартир, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на данные Крайстата.

За январь-июнь в регионе в эксплуатацию ввели более 3700 квартир общей площадью почти 265 тысяч квадратных метров. При этом индивидуальные застройщики возвели свыше 117 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 20% меньше, чем в прошлом году.

Треть возведенных жилых строений приходится на сельскую местность: вне городов за шесть месяцев построили более 80 тысяч квадратных метров жилья. Однако данное значение также меньше прошлогоднего периода почти на 20%.

Всего ввод жилья вырос в 26 районах и двух городских округах. Наибольшие темпы прироста наблюдались в Третьяковском (в 11,7 раза), Романовском (10,2) и Крутихинским (3,1) районах. Из городов отличился Новоалтайск – там построили в полтора раза больше жилья, чем годом ранее.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.07.2020 18:08
Гость

Соседи вон строят коттеджи, темп бешеный! Так что враки все это, скворечники зло.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
18:31
Алтайское правительство прокомментировало концерт Ольги Бузовой в Яровом 0
18:15
Осторожно, окрашено: на что обратить внимание при выборе краски для интерьера 0
17:58
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с низкой летальностью от коронавируса 1
17:40
Российскую вакцину от коронавируса разработали за две недели 3
17:28
Барнаульский таксист отказался от освидетельствования после ДТП 1
17:15
Тренер для каждого. Как бизнесмен с инвалидностью открыл собственный спортзал 1
17:04
Темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 16% 1
16:54
Ведущий алтайский конькобежец впервые вышел на лед в рамках подготовки к новому сезону 0
16:42
Фильм "Земляне" обрел небывалую популярность после обращения Зеленского 0
16:30
В Барнауле на пустыре построят четырехэтажный стеклянный ТЦ 8
16:18
Дезинфекцию перрона провели на железнодорожном вокзале Барнаула 0
16:07
В Алтайском крае создадут новую туристическую зону "Большая Белокуриха" 3
15:56
Молочная пробка. Запасы продукции на складах Алтайского края выросли в два-три раза 3
15:45
Мэрия Барнаула отчиталась перед Ильей Варламовым за ремонт дороги на Ядринцева 43
15:32
Детские пособия в августе. Кто получит и как их оформить? 1
15:20
Алтайский край остался в топ-10 по суточному приросту больных COVID-19 2
15:07
В России предложили запретить оформление кредитов через приложения на смартфонах 5
14:57
Китай направил первую миссию для изучения Марса 11
14:44
На четырех улицах поселка Затон в Барнауле положат новый асфальт 2
14:31
Запад обвинил Россию в попытках переписать историю 18
14:22
COVEND. Барнаульская компания разработала упаковку для вакцины от коронавируса 4
14:08
Трамп назвал Путина умным правителем 17
13:56
Алтайский Роспотребнадзор объяснил, почему продлили самоизоляцию для пенсионеров 11
13:45
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Барнауле 3
13:33
Пошел учиться – начал зарабатывать. Вопросы и ответы об учебе в колледжах 1
13:20
Жительница Алтайского края "повелась" на заморского красавца и осталась без денег 4
13:08
Барнаульский фотограф запечатлел восходящий Юпитер над горами Алтая 2
12:57
Пропавшую в Барнауле 14-летнюю девочку нашли живой в Новосибирске 15
12:44
Путин объявил благодарность алтайскому министру 19
12:31
А был ли ковид? Зарплата в Алтайском крае выросла на 7,5%, "не испугавшись" пандемии 23
12:16
"Никаких стен". Опубликованы лучшие фотографии, сделанные на iPhone 0
12:05
В Бийске 17-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом 2
11:56
ЦИК спросил мнение россиян о многодневном голосовании и удалил опрос 27
11:45
Правильное рефинансирование. Как "переиграть" кредит с выгодой для клиента 1
11:32
Большинство россиян готовы бросить все и уехать в Турцию после открытия границ 8
11:19
Барнаульский пилот стал бронзовым призером Кубка России по дрэг-рейсингу 4
11:07
166 зараженных COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 16
10:55
Корона для Барнаула. Девочка с Алтая претендует на звание "Маленькая Мисс Россия" 5
10:43
Лидера группы "Пошлая Молли" обвинили в домогательствах 13
10:30
В Республике Алтай выявили новые случаи заражения коронавирусом 2
10:22
Восемь детей выпало из окон в Алтайском крае с начала года 1
10:08
"Тошнит даже". Навальный вернул миллион рублей пожертвований "повару Путина" 51
09:56
Максим Галкин опубликовал в Сети фото "страшно исхудавшей" Пугачевой 12
09:47
В Барнауле отремонтировали более 10 тысяч квадратных метров тротуаров 6
09:36
Алтайский врач рассказала, что пациенты с коронавирусом скрывают свой диагноз 11
09:23
Российских мотоциклистов хотят штрафовать за опасную езду 8
09:11
Жители Барнаула жалуются на отсутствие асфальта на одной из улиц 9
08:53
Ученые нашли смесь антител, эффективно уничтожающих коронавирус 5
08:34
"Попали в формат". Барнаульские инвесторы массово строят элитные бизнес-центры 20
08:19
Жириновский предложил навсегда отменить ЕГЭ 8
08:03
Власти Барнаула "зачищают" город от уличных торговцев 56
07:50
Число пользователей социальных сетей превысило половину населения Земли 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.