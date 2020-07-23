Темпы строительства жилья в Алтайском крае снизились на 16%

За первую половину 2020 года в Алтайском крае построили на 16,2% меньше квартир, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на данные Крайстата.
За январь-июнь в регионе в эксплуатацию ввели более 3700 квартир общей площадью почти 265 тысяч квадратных метров. При этом индивидуальные застройщики возвели свыше 117 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 20% меньше, чем в прошлом году.
Треть возведенных жилых строений приходится на сельскую местность: вне городов за шесть месяцев построили более 80 тысяч квадратных метров жилья. Однако данное значение также меньше прошлогоднего периода почти на 20%.
Всего ввод жилья вырос в 26 районах и двух городских округах. Наибольшие темпы прироста наблюдались в Третьяковском (в 11,7 раза), Романовском (10,2) и Крутихинским (3,1) районах. Из городов отличился Новоалтайск – там построили в полтора раза больше жилья, чем годом ранее.
Комментарии
Соседи вон строят коттеджи, темп бешеный! Так что враки все это, скворечники зло.