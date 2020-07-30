В Алтайском крае возобновили строительство газопровода до Ребрихи

В Алтайском крае возобновили строительство газопровода до райцентра Ребрихинского района, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
Ветку тянут не к самой Ребрихе, а наоборот: от села в направлении Шахов. Магистраль длиной 50 километров и ценой более 1 миллиарда рублей планируют уложить до конца следующего года. После этого в крае начнется строительство еще двух магистральных газопроводов: один – до Славгорода, а другой – до Рубцовска. Проектирование этих веток уже завершено.
Напомним, что договоренность о строительстве газопровода до Ребрихи была достигнута между правительством Алтайского края и ПАО "Газпром".
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