У места смертельной драки в Барнауле поставили пост охраны

Барнаульцы сообщили о том, что 30 июля на парковке у Старого базара установили пост охраны. Снимки опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "Вконтакте".
На снимке виден как сам пост, так и автомобиль с характерными для частной охраны надписями.
Примечательно, что на этом месте произошла смертельная драка с участием Михаила Старцева, который нанес смертельный удар Павлу Рохлову.
Случай вызвал широкий резонанс. Его прокомментировали многие известные личности, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментатор Дмитрий Губерниев, депутат Госдумы Александр Карелин , лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
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