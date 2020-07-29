Министр спорта Алтая высказался о резонансной драке на Старом базаре в Барнауле

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев высказался о резонансной смертельной драке на Старом базаре в Барнауле, где погиб 40-летний житель города. По словам вдовы погибшего мужчины, в ней принимала участие двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.
"Моя позиция, что это недопустимо. Любые попытки нетерпимости к людям. Этой ситуаций занимаются правоохранительные органы, которые дадут оценку. Семье погибшего выражаю соболезнование от Министерства спорта", – сообщил министр.
Ранее драку в центре города прокомментировал руководитель Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов. Он уверен, что Следственный комитет разберется в причинах потасовки в центре Барнаула. Также инцидент обсудят на пленуме федерации, который пройдет осенью.
Смертельную драку на Старом базаре в Барнауле прокомментировали и в Федерации бокса Алтайского края, где сообщили, что предполагаемый виновный – Михаил Старцев – не является ее членом и действующим спортсменом. Также на историю обратил внимание и губернатор края Виктор Томенко.
Драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. В результате потасовки погиб житель города Павел Рохлов. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний Михаил Старцев, который ранее занимался боксом. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Предполагаемому убийце может грозить до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
Наши уже все высказались, включая рыжего, слово за Путиным
Взращиваете в своих боевых видах спорта нетерпимых людей, которые на словах общаться не умеют.
Это тот который хотел у парка часть отжать с благородными помыслами?
Господи... ну подралась пьянь всякая. Ну мочконуло одно бы....до другого. В чем сыр бор? Может пусть полиция разбирается? Каждый норовит "прокомментировать". Вчера на амике про 3 убийства написали.. каждое может прокомментируют?
29.07.2020 12:32
- гость -
Это тот который хотел у парка часть отжать с благородными помыслами?
да
не много ли уже внимания этой печальной истории? Совершено ужасное преступление, убийца задержан, будет осужден по справедливости. Семье теперь жить с этим горем всегда.
Но зачем все соц сети заполонили? зачем добиваться, чтобы все руководители высказались? Что они такого скажут иного?
И этот,на самокате,подоспел. Правильно-Томенко высказался и чтобы не поддержать в хоре?
у жены погибшего рыльце в пушку
12:52
- гость -
у жены погибшего рыльце в пушку
Типа она ему всекла в висок со спины?
29.07.2020 12:52
- гость -
Ваша постоянно депиляцию делает?