Сергей Миронов предложил приравнять конечности бойцов к оружию после драки в Барнауле

Депутат Сергей Миронов после драки на Старом базаре в Барнауле предложил приравнять руки и ноги бойцов к холодному оружию. Пост с мнением о ситуации он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"СКР по Алтайскому краю задержал Старцева, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Простите, господа. Но это чистое убийство! И я настаиваю: с применением именно холодного оружия – натренированных рук боксера", – написал Миронов.
Депутат добавил, что Старцев, по его мнению, поступил не по-мужски и точно не по-спортивному, потому что нанес удар сзади, которым и убил оппонента. Миронов считает, что это происшествие показывает, что руки и ноги бойцов давно пора приравнять к холодному оружию.
Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. В результате инцидента скончался 40-летний Павел Рохлов, похороны которого прошли в Барнауле в среду, 29 июля. Старцев задержан правоохранительными органами.
Комментарии
ОООООООООООООООООООООООООООООООО ВСЕ точно срок всем
Надо статью новую вводить в УК!
Прославился Барнаул. Сейчас все, кому не лень выскажутся. Бывшие политики, бывшие спортсмены, бывшие жены бывших спортсменов, стареющие певички и блогеры
закон не имеет обратной силы
А лучше их вообще в намордники и на коротком поводке выводить за пределы клуба - как бойцовых собак. Ибо мозг им, похоже, отшибают начисто. А совесть заменяют на жажду превосходства и ощущение собственной "крутости".
Прославился Барнаул
да каждый год в каком либо городе есть такие боксеры с жертвами, часто новости мелькали
А как будет определяться боец или нет ? В детстве занимался полгода - это боец или нет ? Или если разряд получил и т.п. ? И только боксеры или вообще все единоборцы, в том числе и борцы ? Глупые предложения какие-то.
Простите, господа. Но это чистое убийство!
Нужно просто правильно трактовать умысел. Если бухарь выпил бутылку водки, сел за руль и устроил дтп с трупами, то это вовсе не несчастный случай, а умышленное убийство. Если спортсмен устроил драку и кого-то убил, то это вовсе не несчастный случай, а умышленное убийство.
сто процентов за!
Если Старцев не виноват, ему нужно бежать из страны.
Если Старцев не виноват, ему нужно бежать из страны.
В Танзанию??
а чего только спортсмены?...))Да всех,кто в армии служил-сразу под статью,их ведь там убивать учат!!!Неважно-ВДВ,морпех или спецназ!!!Да даже тот,кто пресловутую кнопку нажимает-уже готов к убийству!!!..Ааааахреневаю я от этих визгов медийных..((Кто страну-то будет защищать,если вдруг что??..((Выпускники изостудий,муз.школ и т.п. заведений?...((
29.07.2020 16:42
гость
Если ты,как служивший, с автоматом выйдешь и убьёшь-обязательно сядешь. "Кнопкой" на Старом Базаре ещё никого не убивали.
Миронов в каждой бочке ... Уже надоел