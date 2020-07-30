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"Мы все – оружие". Карелин о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам политика, навыки единоборств – это отягчающее обстоятельство
Фото: gorno-altaisk.info

Фото: gorno-altaisk.info

Новосибирский депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал драку в Барнауле, в результате которой погиб 40-летний Павел Рохлов, передает телеканал "Звезда".

По словам Карелина, обладание специальными навыками, навыками единоборств всегда является отягчающим обстоятельством в подобных ситуациях.

При этом парламентарий отметил, что эта история в большей степени находится не в юридических категориях, а является моральной дилеммой.

"Конечно, нужно помнить, что каждый из нас – это оружие", – констатировал Карелин.

Напомним, смертельная потасовка у Старого базара произошла в ночь на 27 июля. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева.

В отношении бывшего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". По решению суда Старцев находится под стражей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.07.2020 09:46
krash

кто еще перднет в прессу? пиару все хотят.... Этот я так понял не определился за чью сторону, но пернул, чтоб на страничках появиться.

30.07.2020 09:50
- гость -

30.07.2020 09:46
krash
Чем кумушек считать-трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться...

30.07.2020 09:59
АБОРИГЕН

К чему все эти вскукареки известных медиперсон? Есть закон, есть обстоятельства происшедшего. У нас и так доля оправдательных приговоров говорит о том что у российского кривосудия проблема с "задней передачей", осудят на казалось бы пустом месте.

30.07.2020 10:11
- гость -

30.07.2020 09:59
АБОРИГЕН

30.07.2020 09:57
- гость -

Первый пошел!!!

30.07.2020 10:12
- гость -

Валуев следующий?

30.07.2020 10:15
- гость -

Ой, стерли, а что не так?
И что у вас всё глючит?

30.07.2020 10:16
- гость -

Теперь по законам политики должен следующий высказаться карлик.

30.07.2020 10:31
- гость -

Почему все молчат про бейсболиста. Он первый раз в жизни вытащил биту из машины?
Или про любителей громкой музыки, из-за которых бармены пришлось вызывать милицию. Все там хороши.

30.07.2020 10:38
- гость -

30.07.2020 10:31
- гость -
Почему все молчат про бейсболиста. Он первый раз в жизни вытащил биту из машины?
Или про любителей громкой музыки, из-за которых бармены пришлось вызывать милицию. Все там хороши.

потому что от биты никто не умер, как и от громкой музыки.ъ
все были в адеквате- кроме вашего друга Старцева.

30.07.2020 10:39
- гость -

не, карелин нереальная машина....
прям вот киборг

30.07.2020 10:40
АБОРИГЕН

30.07.2020 10:39
- гость -

Уже давно на минималках.

30.07.2020 10:40
prosto

сколько можно мусолить эту тему про пьяные разборки, вот например тему про то как ребенка шестилетнего задавила пьяная женщина так не мусолят, хотя мне кажется там тема актуальнее погиб ни в чем не повинный ребенок, а тут пьяный мужчина сам полез в разборку и получил смертельный удар, как говорится сам виноват, сидел бы на попе ровно, позвонил в полицию и жил бы поживал дальше.

30.07.2020 10:41
- гость -

30.07.2020 10:38
- гость -

Советую вам походить по ночным кафе и посмотреть на этих "адекватов". Увидите много интересного.

30.07.2020 10:45
АБОРИГЕН

30.07.2020 10:40
prosto

Просто одно событие может дестабилизировать обстановку в регионе, а другое нет. В первом случае нужны многочисленные "успокоители" , вот мол нам не безразлично. Надувать щёки и делать вид, это основной инструмент сегодняшней власти.

30.07.2020 10:52
- гость -

30.07.2020 10:41
- гость -
30.07.2020 10:38
- гость -

Советую вам походить по ночным кафе и посмотреть на этих "адекватов". Увидите много интересного.

я в из клубов не вылазил когда ты под стол пешком ходил.
причем не только в барнауле.
а в 90 все со стволами и под коксом и под экстази. в машине ствол лежал всегда, бита алюминиевая.( кто знает что это)
есть еще что добавить ?
а то я прям боюсь- боюсь. от страха

30.07.2020 10:53
- гость -

30.07.2020 10:40
prosto
зачем светлую душу ангела тревожить?
матери теперь нести этот крест всю жизнь. она сама себя наказала.

30.07.2020 10:55
ЯЛЕГЕНДА

Ограничить работу кафе баров ресторанов в Барнауле до 22-00

30.07.2020 10:57
- гость -

30.07.2020 10:52
- гость -

сейчас тоже наркоты хватает, замечу, конечно не так открыто, но полиция также бездействует и получает барыши

30.07.2020 11:01
prosto

я просто не понимаю эту вдовушку, она сама пьяна полезла в драку, спровоцировала конфликт между мужиками, когда ее мужик лежал полуживой, она снимала продолжение драки, а теперь трубит во все инстанции какое горе, к Малахову собралась, явно не за бесплатно, на горе пиар себе делает или что? Мужика то уже не вернуть, к чему такой резонанс???? Боксера не защищаю и не оправдываю.

30.07.2020 11:03
- гость -

30.07.2020 10:52
- гость -
Вас бы за прошлое закрыть не мешало.

30.07.2020 11:11
- гость -

30.07.2020 11:03
- гость -
30.07.2020 10:52
- гость -
Вас бы за прошлое закрыть не мешало.

тебя вперед закроют))

30.07.2020 11:13
- гость -

30.07.2020 10:52
- гость -
я в из клубов не вылазил когда ты под стол пешком ходил.
а в 90 все со стволами и под коксом и под экстази,а в 90 все со стволами и под коксом и под экстази.

Не бузи. В 90-е моя веселая молодость прошла. И тоже до утра порой шарились по клубам. Мне, кажется, народ тогда был адеквантнее. Никто просто так не дергался на других и били в основном тех, кто это заслужил или по своим разборкам. Залетным пьяным хулиганам, выкручивали руки и выводили из-за заведения, пару раз стукнув башкой об стенку для профилактики. Милицию не вызывали.
А сейчас любого студента-мажора уже тронуть боятся, так как он может тут же в суд накатать.

30.07.2020 11:13
- гость -

30.07.2020 11:01
prosto

если не создавать резонанс, то боксерик отмажется
а его подружка так пройдет свидетелем, хотя она должна идти как соучастница
конечно следствие все квалифицирует, но сами знаете какое следствие своеобразное.
можно спилить полсибири леса и жить на канарах
а можно спилить березу для бани и уехать на пять лет.

30.07.2020 11:20
- гость -

30.07.2020 11:13
- гость -

есть такое..... справедливость была, не спорю
сейчас все под мусорами да судьями, а от них какая справедливость?
иная каста... а вы все нищеброды

30.07.2020 11:21
- гость -

30.07.2020 10:55
ЯЛЕГЕНДА
Ограничить работу кафе баров ресторанов в Барнауле до 22-00

чета поздновато
вообще только с 7 до 11 утра достаточно

30.07.2020 11:26
- гость -

все правильно Карелин написал.

совестливые, неполживые а также просто сочувствующие этому чорту и его сиповке изгаляются над чем?
жаль что у нас не Кадыров. вам бы в реальной жизни рты заткнули

30.07.2020 11:28
- гость -

вообще только с 7 до 11 утра достаточно
Кто ходит в бары по утрам,тот поступает мудро!Ходите в бары по утрам,на то оно и утро.)
Ну так то да-с утра выпил,весь день свободный.))

30.07.2020 11:28
- гость -


все этих чемпионов и боксеров с охапкой медалей из спортмастера, давно нужно к ногтю прижать

30.07.2020 11:37
- гость -

работы нет, вот проблема.
все шляются праздно
руки приложить негде
чем вот эта ворогушина занимается кроме как ногами машет?
что полезного для общества они сделали?
может волонтерами работают? или в ЛИЗЕ АРТ?
а может в ласке говно месят? нииии....

30.07.2020 11:39
- гость -

30.07.2020 11:26
- гость -
катыров тебя первого б вырезал
как русского
хотя мб ты и не русский...

30.07.2020 11:41
- гость -

30.07.2020 11:26
- гость -
жаль что у нас не Кадыров. вам бы в реальной жизни рты заткнули

В Чечне бы того с битой сразу заткнули, и не было бы никакого конфликта.

30.07.2020 11:46
- гость -

30.07.2020 11:37
- гость -
а может в ласке г.вно месят? нииии....

Неадеквата видно по одной фразе.

30.07.2020 12:14
Злая гостья

30.07.2020 11:37
- гость -

Зачем ей полезным заниматься? Они и так в шоколаде.

30.07.2020 12:15
- гость -

один в шоколадном глазе уже

30.07.2020 12:23
- гость -


30.07.2020 11:37
- гость -
в любом фитнесе этх великовозрастных мальчиков и девочек как конь наделал. без определенного рода занятий и все поголовно чемпионы чего-то там.
и всех их то ufc то белатор уговаривают снизойти и выступить.
валакушкина из этой же категории, так же как и старцев.
волк из ну погоди типичный образ

30.07.2020 12:54
Гость

30.07.2020 11:01
prosto
Совершенно с Вами согласна! Бабенка ринулась в гущу событий, получила. Муж соответственно вступился за благоверную. Исход печален... Противоположная сторона так-же вступилась за пострадавшую спутницу... Складывается впечатление, что "девушка в розовом" теперь трубит во все стороны для самоуспокоения, чтоб перед самой собой в первую очередь оправдаться, что все кругом виноваты, только не она. Ведь по сути: сидела бы на п... ровно и один жив был бы, и второй не на нарах...

30.07.2020 13:07
- гость -

30.07.2020 12:54
Гость

знаете, сидеть за столиком и смотреть как трое одного уделывают в шесть рук и ног, может вам и приятно, а вот роховым, как оказалось, нет
за что и поплатились...

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