"Пьяный ублюдок должен ответить сполна!" Дмитрий Губерниев – о драке на Старом базаре

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть 40-летнего жителя Барнаула Павла Рохлова, погибшего в результате конфликта с 38-летним Михаилом Старцевым, который ранее занимался боксом.
"Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство! За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!" – написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Как уже сообщал amic.ru, смертельная драка возле Старого базара произошла в ночь на 27 июля. В ней погиб Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта. Супруга погибшего обвинила в произошедшем экс-боксера Михаила Старцева, а его подругу Лилию Ворогушину назвала соучастницей.
В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".
Комментарии
о, это и есть инвалид?
Оооо, Губернатор!! А так - хороший комментатор!
Лилька тоже должна сидеть рядом - не было б рядом бабы,не было бы и преступления у кобеля! Зачинщица должна сидеть!
Внимание вопрос: Била ли Ворогушина жену покойного?
И этот туда же. Не разобрашись уже приговор наплел. Вот и он хайпа захотел. Кто следующий? В очередь **** дети! в очередь!