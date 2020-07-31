Жительница Алтайского края доверилась мошенникам и потеряла 200 тысяч рублей

34-летней жительнице села Алтайское позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Женщина хоть и знала о существующих видах мошенничества, но доверилась незнакомцам.
Звонивший сообщил, что со счета женщины якобы пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы помешать злоумышленникам, необходимо сообщить банковскому работнику код из SMS, которое придет на ее телефон.
Сельчанка поверила в сказанное и выполнила требования, после чего ей пришло сообщение о списании со счета 200 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, рассказали в МВД.
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Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей