В Сибири трехлетний мальчик умер после удара пьяного отчима

34-летнего жителя Омска подозревают в убийстве трехлетного пасынка, сообщает "Сиб.фм".
Трагедия произошла вечером 28 июля. 34-летний ранее судимый мужчина, будучи пьяным, завел трехлетного пасынка домой и ударил малыша кулаком в живот за непослушание. На крики ребенка прибежала 23-летняя мать, которая, вместо того чтобы вызвать скорую, попыталась успокоить мальчика и уложила его спать.
Утром женщина нашла сына мертвым. По заключению экспертов, у него произошел разрыв внутренних органов. По началу она защищала своего сожителя, придумав историю о падении ребенка с качелей. Известно, что семья состоит в органах внутренних дел с 2018 года, а у пары есть еще трое детей.
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