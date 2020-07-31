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В Барнауле мужчина подделал больничный лист, чтобы сбежать с исправительных работ

, ИА "Амител"
Бланк барнаулец нашел в интернете
Фото: gazetacrimea.ru

Фото: gazetacrimea.ru

В Барнауле осудят мужчину, который скачал из интернета больничный лист и попытался с его помощью уйти с исправительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установили органы дознания, за нетрезвое управление автомобилем молодого горожанина приговорили к обязательным работам в ООО "Автодор". Два с половиной месяца он исправно трудился, однако в какой-то момент осужденному надоело и он решил подделать документ, чтобы избежать работ.

В интернете барнаулец нашел необходимый бланк и изменил в нем данные, после чего распечатал справку на цветном принтере и передал документ сотруднику инспекции. Однако после проверки информации выяснилось, что за медицинской помощью мужчина не обращался, а врача, выдавшего больничный лист, не существует.

За подделку мужчина вновь предстанет перед судом – теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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