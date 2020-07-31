В Барнауле мужчина подделал больничный лист, чтобы сбежать с исправительных работ

В Барнауле осудят мужчину, который скачал из интернета больничный лист и попытался с его помощью уйти с исправительных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как установили органы дознания, за нетрезвое управление автомобилем молодого горожанина приговорили к обязательным работам в ООО "Автодор". Два с половиной месяца он исправно трудился, однако в какой-то момент осужденному надоело и он решил подделать документ, чтобы избежать работ.
В интернете барнаулец нашел необходимый бланк и изменил в нем данные, после чего распечатал справку на цветном принтере и передал документ сотруднику инспекции. Однако после проверки информации выяснилось, что за медицинской помощью мужчина не обращался, а врача, выдавшего больничный лист, не существует.
За подделку мужчина вновь предстанет перед судом – теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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