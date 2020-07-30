В крови расчлененного женой рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков

Первичный анализ на наличие наркотиков в организме расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) оказался отрицательным. В организме музыканта обнаружили только алкоголь, а точную дозировку определят позднее, пишет РЕН ТВ.
Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на друзей погибшего, у Картрайта были серьезные проблемы именно со спиртным, а запрещенные вещества он вообще не употреблял.
Также отмечается, что в организме жены Энди Картрайта Марины не нашли следов наркотиков и алкоголя. В её крови обнаружили только фенобарбитал, но он содержится в некоторых лекарствах.
Напомним, 30 июля в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили расчлененное тело 29-летнего рэпера Энди Картрайта, известным по участию в Versus Battle. По подозрению в убийстве исполнителя была задержана его супруга, которая, по данным СМИ, является уроженкой Барнаула.
В квартире исполнителя полицейские обнаружили пять пакетов с его частями тела. Оттуда же они изъяли таз, ножовку, нож, молоток и разделочную доску. Распиливать труп Картрайта помогала его теща. Внутренние органы мужа супруга постирала в стиральной машинке, другие части тела вывалила в соли, а шприц, от которого якобы и скончался музыкант, случайно выкинула.
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