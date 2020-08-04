Александр Карлин назвал нацпроекты причиной улучшения жизни в Тальменском районе

Бывший губернатор, а ныне сенатор от Алтайского края Александр Карлин заявил, что качество жизни в Тальменском районе улучшилось после участия в национальных проектах, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Карлин посетил район в ходе рабочей поездки и проинспектировал возведение яслей и школы. Детсад, на строительство которого направлено 150 млн рублей, должен полностью снять проблему с очередностью в дошкольные учреждения в районе. Новая школа на 550 мест заменит старую, уже аварийную школу №3. Завершение строительства учебного заведения запланировано на 2022 год, яслей – уже на конец 2020-го.
Также Карлин посетил обновленное здание вокзала на станции Усть-Тальменская и отметил возросший уровень благоустройства территории и отремонтированные пассажирские платформы. Сенатор дал высокую оценку положительным изменениям и подчеркнул, что этому способствует участие района в национальных проектах и государственных программах.
Комментарии
Там же где то было его детище - Супермегасвинарник на множество мест, или нет там?
улучшилось после участия в национальных проектах
только следует уточнить какого года )))
За вырубку Ленточного бора кто ответит?
2006-2018
2019-2024
или
2020-2030
Хоть бы маску одел, чтоб не так стыдно было
схуднул шурик
Фургала увезли в Москву, этот сам уехал.
4.08.2020 13:23
- гость -
схуднул шурик
губернаторов лучше кормят
Почему не на нарах?
Свинарник именно там, шальные бюджетные деньги не смогли дать толк предприятию. Сегодня свинарником занимается частник без дармовых бюджетных средств, вроде что-то работает.
Хочу также отметить один момент, не надо путать Тальменский район и райцентр Тальменка. Чтобы проехать с инспекцией по району нужно не один день. Доехать до Тальменки, а трубить про жизнь в районе мягко говоря некорректно.
4.08.2020 13:23
- гость -
схуднул шурик
не то слово
штаны висят, как и пинжак
худеть от слова- худо
его бы вместо Фургала
Лучше бы строительство художественного музея на пл.Октября проинспектировал.
И да, он прокурор. он не ответит.
Потянуло на место пре....ления?
Надо переезжать из Барнаула в Тальменку
очень похоже на то.
Сашко схуднул, а пиджачишка старенький) Да просто денег нет на новый