Пациентка пожаловалась на разруху в барнаульском инфекционном стационаре

Фото: Алена Питеркина
Жительницы Алтайского края пожаловались в общественную организацию "Гражданский патруль" на состояние барнаульского инфекционного стационара Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.
"По палатам ходят огромные тараканы, стены обшарпаны, с них отлетает штукатурка. Полы покрыты старым линолеумом, на полу было по 10 заплаток, провода страшные, порой по несколько скруток, розетки вываливаются из стен, пользоваться ими небезопасно", – сообщила общественникам попавшая в палату женщина.
Общественники обратились в региональные Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку в медучреждении. Как отметил представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг, именно инфекционные отделения больниц находятся в худшем состоянии. В организации рассчитывают, что все нарушения устранят в кратчайшие сроки.
Комментарии
Что хочет эта женщина?Чтобы детский ковидный госпиталь закрыли сейчас на ремонт?Это нужно делать капитальный ремонт ,это аукцион не на один месяц.Или она думает прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете??Ей помощь была оказана?Подозреваю,что успешно,раз в состоянии писать .Ну не смогут они сейчас ничего сделать,не смогут..Врачам и так сейчас тяжело на передовой,зачем их еще изматывать претензиями?
Это Россия!!!@ВВЖ
Это не к врачам претензии. Деньги на ремонт разве выделяют врачам?
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"Провода страшные, порой по несколько скруток, розетки вываливаются из стен, пользоваться ими небезопасно."
Это разве претензии к врачам? Это элементарная техника безопасности!!!
Кто проверял и принимал больницы?
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"По палатам ходят огромные тараканы, стены обшарпаны, с них отлетает штукатурка."
в 5ке тоже стасики огромные бегают, но хотя бы чисто
и стены не обшарпанные