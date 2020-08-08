Три человека пострадали в результате ДТП на Семинском перевале

7 августа в Онгудайском районе Республики Алтай произошло ДТП. Полиция возбудила административное дело, рассказали в МВД.
Установлено, что 69-летний житель Алтайского края, при спуске с перевала "Семинский", двигаясь в направлении села Шебалино на автомобиле CITROEN C4 не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на обочину.
В результате ДТП пассажиры автомобиля - 62-летняя женщина и несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения были госпитализированы в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. В медицинском учреждении у жителя села взят анализ крови на алкоголь. На месте освидетельствование мужчины не проводилось.
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