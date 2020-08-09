Велосипедиста сбили на перекрестке в Барнауле

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что на перекрестке Матросова – Юрина в Барнауле сбили велосипедиста.
Молодой человек на велосипеде столкнулся с автомобилем "Жигули" на пешеходном переходе. По информации очевидцев, велосипедист не спешился, перед тем как пересечь проезжую часть и врезался в крыло легкового автомобиля.
Пострадавшего с места происшествия увезли на скорой помощи. Информации о его состоянии и характере полученных травм нет.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле на пешеходном переходе сбили девочку. Ребенок убежал от бабушки с дедушкой и попал под машину.
Комментарии
По информации очевидцев, велосипедист не спешился, перед тем как пересечь проезжую часть и врезался в крыло легкового автомобиля.
Наплевательское отношение к ПДД со стороны велосипедистов - массовое явление
Велосипедист на дороге это человек без мозгов.
Пусть водилы тоже спешиваются на пешеходных