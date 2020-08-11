"Могу даже нелицеприятно". Александр Суриков о назначении советником главы Барнаула

Александр Суриков прокомментировал назначение координатором группы общественных советников главы Барнаула, сообщает SM-news.
Политик подчеркнул, что большая часть его жизни связана со столицей Алтайского края и он хочет помочь мэрии принимать "правильные решения".
"Считаю возможным, пока есть время, силы и разум, основываясь на своем жизненном и профессиональном опыте, подсказать мэрии города нужные и правильные решения в интересах земляков, – заявил Суриков. – Теперь, будучи не привязанным к системе власти, ее корпоративным интересам, могу открыто, может даже для кого-то нелицеприятно, говорить с людьми, облеченными полномочиями, принимающими решения".
Бывший губернатор уточнил, что критиковать всегда легче, чем вести конструктивный диалог с властями. Суриков призвал общественность "предлагать что-то разумное, работающее, реальное".
Как ранее писал amic.ru, глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление "О создании рабочей группы общественных советников главы города Барнаула". Согласно его тексту, координатором рабочей группы общественных советников мэра станет Александр Суриков.
Из постановления следует, что главной целью совета станет подготовка, обсуждение и выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, а также привлечение к этому процессу квалифицированных специалистов.
Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года.
Комментарии
Ему скоро 80, маразмами поделиться решил
Советы лучше получать от 30-40 летних имеющих зарубежное образование и опыт работы там. А от советов 80-и летнего бывшего партийного работника, члена КПСС предавшего свои ценности ничего доброго не будет.
пока все эти престарелые совки не вымрут, в стране в лучшую сторону ничего не измениться
11.08.2020 11:48
- гость -
Таких "советничков" в 90-е было как собак недорезанных,начиная с администраций городов,и заканчивая Кремлем.Чем обернулась для нас жизнь по тем "советам" мы все хорошо помним.
Советы лучше получать от 30-40 летних имеющих зарубежное образование и опыт работы там.
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Детский сад, штаны на лямках.
Учите русский язык, молодой человек. В данном случае слово ИЗМЕНИТСЯ пишется без мягкого знака. Но, судя по апломбу, Вам на это...
А денежки на экспертов город будет давать?
Гнали его с Алтая ссаными тряпками по результатам выборов
Щас о что исправился???
У персонажа совесть есть?
всех старше 70 гнать с руководящих должностей
Будет сидеть в каком-нибудь кресле, пока вперёд ногами не вынесут
Теперь, будучи не привязанным к системе власти, ее корпоративным интересам, могу открыто, может даже для кого-то нелицеприятно, говорить с людьми, облеченными полномочиями, принимающими решения.
Корпоративные интересы власти? А можно с этого момента подробнее?
Ну славно, проср@л выборы губернатора в Алтайском крае. Презику тоже больше не нужен. Будет алкаша теперь консультировать.
Верное решение!
Суриков Грамотный Человек!
Я тоже могу критиковать. Например, дед будет за бесплатно работать. Нечего тратить деньги на него. Варламову мы же не платим деньги за критику.
Советы лучше получать от 30-40 летних имеющих зарубежное образование ...
Вот 30-40 летняя команда Ельцина, из которых большинство было с зарубежным образованием разграбили и развалили экономику СССР-России.
Бесплатный совет №1: увольте алк@ша
Франк сам по себе непонятный персонаж, за какие то "заслуги" назначенный главой города. Теперь такими же персонажами себя окружает, то Кулагина, то Суриков... Зачем они, в честь чего?
Опыт конечно не пропьёшь хотя с годами здоровье уже не то.А деда Назара советником к этому советнику. Куда катится власть?
всех старше 70 гнать с руководящих должностей
Академик Патон был строителем, а в 71 год начал заниматься сваркой. И добился в этой области значительных успехов, которые вам, как грамотному человеку, должны быть известны. Лобные доли мозга человека начинают развиваться только в 50 лет, вероятно они у вас не развились, коль такие категоричные делаете высказывания
Молодежь надо привлекать.Много молодых специалистов среди чиновников? А на такую бы зарплату пошли бы.
Ведь как недавно писали, Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат .В Барнауле госслужащие в среднем получают 40 тысяч.