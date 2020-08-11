Вторник, 11 Август, 13:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,78
€ 86,83
29°

892654 +0
Обь
159см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

"Могу даже нелицеприятно". Александр Суриков о назначении советником главы Барнаула

, ИА "Амител"
Бывший губернатор Алтайского края хочет "подсказать мэрии правильные решения"
Александр Суриков / Фото: 'Белорусский партизан'

Александр Суриков / Фото: "Белорусский партизан"

Александр Суриков прокомментировал назначение координатором группы общественных советников главы Барнаула, сообщает SM-news.

Политик подчеркнул, что большая часть его жизни связана со столицей Алтайского края и он хочет помочь мэрии принимать "правильные решения".

"Считаю возможным, пока есть время, силы и разум, основываясь на своем жизненном и профессиональном опыте, подсказать мэрии города нужные и правильные решения в интересах земляков, – заявил Суриков. – Теперь, будучи не привязанным к системе власти, ее корпоративным интересам, могу открыто, может даже для кого-то нелицеприятно, говорить с людьми, облеченными полномочиями, принимающими решения".

Бывший губернатор уточнил, что критиковать всегда легче, чем вести конструктивный диалог с властями. Суриков призвал общественность "предлагать что-то разумное, работающее, реальное".

Как ранее писал amic.ru, глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление "О создании рабочей группы общественных советников главы города Барнаула". Согласно его тексту, координатором рабочей группы общественных советников мэра станет Александр Суриков.

Из постановления следует, что главной целью совета станет подготовка, обсуждение и выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, а также привлечение к этому процессу квалифицированных специалистов.

Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.08.2020 11:47
- гость -

Ему скоро 80, маразмами поделиться решил

11.08.2020 11:48
- гость -

Советы лучше получать от 30-40 летних имеющих зарубежное образование и опыт работы там. А от советов 80-и летнего бывшего партийного работника, члена КПСС предавшего свои ценности ничего доброго не будет.

11.08.2020 11:50
гость

пока все эти престарелые совки не вымрут, в стране в лучшую сторону ничего не измениться

11.08.2020 11:53
- гость -

11.08.2020 11:48
- гость -
Таких "советничков" в 90-е было как собак недорезанных,начиная с администраций городов,и заканчивая Кремлем.Чем обернулась для нас жизнь по тем "советам" мы все хорошо помним.

11.08.2020 11:54
- гость -

Советы лучше получать от 30-40 летних имеющих зарубежное образование и опыт работы там.
________________________

Детский сад, штаны на лямках.

11.08.2020 11:58
Гостю 11:50

Учите русский язык, молодой человек. В данном случае слово ИЗМЕНИТСЯ пишется без мягкого знака. Но, судя по апломбу, Вам на это...

11.08.2020 11:58
Алекс

А денежки на экспертов город будет давать?

11.08.2020 12:08
- гость -

Гнали его с Алтая ссаными тряпками по результатам выборов
Щас о что исправился???

11.08.2020 12:13
- гость -

У персонажа совесть есть?

11.08.2020 12:14
- гость -

всех старше 70 гнать с руководящих должностей

11.08.2020 12:23
- гость -

Будет сидеть в каком-нибудь кресле, пока вперёд ногами не вынесут

11.08.2020 12:24
- гость -

Теперь, будучи не привязанным к системе власти, ее корпоративным интересам, могу открыто, может даже для кого-то нелицеприятно, говорить с людьми, облеченными полномочиями, принимающими решения.

Корпоративные интересы власти? А можно с этого момента подробнее?

11.08.2020 12:25
жук

Ну славно, проср@л выборы губернатора в Алтайском крае. Презику тоже больше не нужен. Будет алкаша теперь консультировать.

11.08.2020 12:27
Владимир Гуляев

Верное решение!
Суриков Грамотный Человек!

11.08.2020 12:27
комрад

Я тоже могу критиковать. Например, дед будет за бесплатно работать. Нечего тратить деньги на него. Варламову мы же не платим деньги за критику.

11.08.2020 12:27
- гость -

Советы лучше получать от 30-40 летних имеющих зарубежное образование ...

Вот 30-40 летняя команда Ельцина, из которых большинство было с зарубежным образованием разграбили и развалили экономику СССР-России.

11.08.2020 12:33
дуремар

Бесплатный совет №1: увольте алк@ша

11.08.2020 12:38
- гость -

Франк сам по себе непонятный персонаж, за какие то "заслуги" назначенный главой города. Теперь такими же персонажами себя окружает, то Кулагина, то Суриков... Зачем они, в честь чего?

11.08.2020 12:40
Людмила Михайловна

Опыт конечно не пропьёшь хотя с годами здоровье уже не то.А деда Назара советником к этому советнику. Куда катится власть?

11.08.2020 12:44
- гость -

всех старше 70 гнать с руководящих должностей

Академик Патон был строителем, а в 71 год начал заниматься сваркой. И добился в этой области значительных успехов, которые вам, как грамотному человеку, должны быть известны. Лобные доли мозга человека начинают развиваться только в 50 лет, вероятно они у вас не развились, коль такие категоричные делаете высказывания

11.08.2020 12:59
- гость -

Молодежь надо привлекать.Много молодых специалистов среди чиновников? А на такую бы зарплату пошли бы.
Ведь как недавно писали, Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат .В Барнауле госслужащие в среднем получают 40 тысяч.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
12:50
Минтруд разъяснил порядок перевода работников на удаленку 0
12:39
В Алтайском крае четырехлетний мальчик поджег дом и погиб 0
12:24
91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 1
12:18
В Алтайском краевом онкодиспансере сняли карантин по коронавирусу 0
12:05
Власти Ярового получили в собственность городскую ТЭЦ 1
11:56
Пять врачей уволились из Диагностического центра Алтайского края 6
11:42
"Могу даже нелицеприятно". Александр Суриков о назначении советником главы Барнаула 21
11:30
МВД Белоруссии: в Минске из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий 23
11:19
В Алтайском крае предложили штрафовать хозяев домашних животных за шум и лай питомцев 31
11:08
Алтайские спортсмены выступят на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ 2
10:53
Августовская сессия АКЗС пройдет в дистанционном формате 4
10:40
Министр Попов рассказал, сколько врачей уволились из больниц за последние полгода 4
10:27
Полуголый мужчина с топором пытался ограбить магазин "Мария-Ра" в Барнауле 11
10:15
Турист без вести пропал у горы Синюха в Алтайском крае 1
10:03
Хлопок или кружево: где в Барнауле найти качественное нижнее белье 3
09:47
Специалист рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой 2
09:33
В Республике Алтай возобновились внутренние авиаперелеты 0
09:14
Экс-капитан сборной России избил судью на футбольном матче. Видео 7
09:01
Туристам в Горном Алтае вернут часть потраченной суммы 0
08:49
Филипп Киркоров в соцсетях похвастался кроссовками за миллион 19
08:34
Количество бюджетных мест увеличилось в алтайских вузах 3
08:19
"Секретный корабль нацистов" обнаружили у берегов Антарктиды 1
08:02
Жительница Барнаула рассказала о проблемах с водой в частном секторе 2
07:48
Новые случаи COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
07:34
Перевозчики Барнаула просят до 30 руб. поднять тариф на проезд в городском транспорте 68
07:18
Нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада? 10
07:03
Новая улыбка за день. Доктор в Новосибирске восстанавливает зубы без костной пластики 0
06:50
Когда Медовый Спас в 2020 году, какие у него традиции и почему его считают "маковым" 0
06:33
Возвращается к жизни. Как в Барнауле начали реанимировать парк "Изумрудный" 4
06:17
В Барнауле скорая забрала мужчину после падения с турника 5
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 11 августа 0
23:49
Такой день. Новое штормовое предупреждение и критика от Варламова 0
23:12
60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом 1
22:48
12 человек пострадали в результате взрыва на автозаправке в Волгограде 0
22:12
Итоги реализации национальных проектов за семь месяцев подводят в Алтайском крае 5
21:46
Алтайского фермера обвиняют в убийстве партнера по бизнесу 1
21:10
В МВД рассказали подробности перестрелки в Барнауле 9
20:50
В Алтайском крае началась подготовка к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ 1
20:10
В Барнауле неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 134 0
19:15
В Минздраве рассказали об опасности курения кальянов 0
18:47
Число зараженных COVID-19 на Алтае снижается, но тяжелых пациентов становится больше 6
18:24
"Не авторитаризм, а какая-то диктатура": выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко 9
18:03
Был студент, стал лейтенант. В АлтГТУ прошли военные учебные сборы 6
17:53
В Бийске четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки 1
17:40
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 15
17:27
Более 50 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле пока останутся без горячей воды 0
17:15
"Политика одна должна быть – люди". Лукашенко сделал первое заявление после выборов 11
17:03
Глава алтайского СК взял на личный контроль расследование трех резонансных дел 2
16:55
Вернувшимся из Турции туристам придется сдавать тест на COVID-19 за свой счет 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.