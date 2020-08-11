"Года два в бане не была". Бийская пенсионерка просит помочь с санузлом

В Бийске 79-летняя пенсионерка просит помощи в постройке санузла в разваливающемся доме, сообщает "Бийский рабочий".

Последние 20 лет Нина Ртищева не может ходить. Единственная, кто ухаживает за ней – дочь-инвалид. Две женщины живут в заваливающемся домике в Заречье и просят неравнодушных помочь им хоть немного обустроить быт.

Как рассказала бийчанка, ей было всего два месяца, когда началась Великая отечественная война. Ее отец ушел на фронт и вскоре там погиб. Тогда семью стала обеспечивать ее мать. Жили они тогда в селе Красный Яр Советского района.

После женщина перебралась в Бийск, где стала учиться на педагога, а по окончанию – устроилась в детский сад. Однако платили мало, а семью нужно было обеспечивать, потому Ртищева уволилась и ушла работать на завод.

Тогда вся семья жила в собственном доме в Заречье, вшестером, вместе с детьми и внуками. Как инвалид женщина 25 лет стояла в очереди на получение жилья и в 2016 году ей выделили небольшую студию. Квартиру семья продала и на эти деньги подремонтировала старый дом.

"Мы туда вшестером не вместились бы, на 13-то квадратов. Даже кухни нет. Там половину площади занимает санузел, на оставшуюся разве что диван можно поставить и небольшой столик", – говорит бийчанка.

А после семья начала рассыпаться. Сначала умер сын, два года назад – муж. Внук и невестка оказались в колонии, хотя сама бабушка в их вину не верит. Почти всю свою пенсию Нина Ртищева тратит на передачки, а остатки переводит правнуку, который остался в Новосибирске.

Тогда же пенсионерка решила перебраться в благоустроенную квартиру. Продажей должна занялась дочь, но та стала жертвой риэлторов и потеряла деньги. Оставшихся средств хватило только на небольшой домик в районе "Совавтобийска", в котором нет даже благоустроенного санузла.

"Нам бы санузел самый простой, но чтобы в доме. Я не ходячая. Дочь за мной ухаживает, как может, но нормально помыться очень хочется. Я два года в бане не была", – говорит пенсионерка.

О своих проблемах и просьбах пожилая бийчанка не раз писала чиновникам, а обращения, по ее словам, доходили даже до федерального правительства. Однако там ответили, что жилье уже выдали, а потому помочь ничем не могут.

По словам Ртищевой, фундамент под будущую пристройку уже есть, а строители согласны работать в рассрочку. Однако денег не хватает на стройматериалы – даже покупая дерево по льготной цене в 1300 рублей за куб ей придется взять на себя расходы по распиловке дерева и доставке до дома. Таких денег у пенсионерки нет.

Нина Ртищева просит бийчан, которые могут безвозмездно поделиться стройматериалами, помочь ей. Связаться со старушкой можно по номеру 8-905-927-19-59.