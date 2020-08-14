Валенки в тренде. В Барнауле продают теплую и стильную обувь из овечьей шерсти

В зимней обуви должно быть тепло в мороз и безопасно в гололед. Поэтому стоит обратить внимание на валеши – братья классических валенок. В них удобно заниматься домашними делами во дворе, если вы живете в частном доме, гулять с детьми, выходить в магазин за покупками.
Валеши – экологичная обувь из овечьей шерсти. Они мягкие и гибкие: их делают из тонкого войлока, который комфортно облегает стопу. Благодаря легкости и эластичности обувь хорошо сгибается: удобно двигаться, бегать, гулять. Также валеши отличаются от валенок уплотненной анатомической подошвой из резины.
Благодаря большому объему внутри и высокому подъему валеши можно снимать и надевать без помощи рук. Некоторые модели можно "затянуть" в области голени, чтобы избежать попадания внутрь грязи и снега. В моделях для мужчин для этого предусмотрены ремешки и пряжки, для женщин – шнурки с полукольцами.
Есть несколько видов валешей: с высоким голенищем, средним (ниже середины голени) и домашние – по щиколотку. Иногда обувь украшена кружевом, мехом, аппликациями, а также росписью водостойкими акриловыми красками. Особый шарм придает вышивка гладью, а также нарядные ленты, помпоны.
Валеши – обувь, которую можно закупать на всю семью. Но для маленьких и очень активных детей лучше приобретать обувь не из шерсти, а с применением мембранных технологий: они отводят влагу, а значит, меньше вероятность простудиться. Такая технология часто применяется в финской обуви, например, у бренда "Рейма".
Комментарии
Лето на дворе! Где купить лапти?
Готовь сани летом, а телегу зимой
Я пропустил новость где написано, что Китай против России санкции ввёл?