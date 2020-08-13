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В Белоруссии вновь начались акции мирного протеста

, ИА "Амител"
Граждане выступают против насилия со стороны спецназовцев
Фото: Telegram-канал Nexta

Фото: Telegram-канал Nexta

Утром 13 августа жители Белоруссии вновь вышли на акции солидарности, протестуя против насилия со стороны спецназовцев, сообщает Onliner.by.

Сейчас в Минске девушки с цветами стоят у метро в районе Каменная Горка, на проспекте Дзержинского и в центре столицы на проспекте Независимости.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались 9 августа. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.

Для разгона протестующих бойцы ОМОНа начали применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В Сети распространилось множество видеороликов с жестокими задержаниями протестующих, которых избивали резиновыми дубинками даже тогда, когда они не сопротивлялись.

  

Днем 12 августа жительницы Белоруссии вышли на акции мирного протеста. Они вставали в живые "цепи", держась за руки, и скандировали лозунги о недопустимости применения силы против граждан страны. Подобные мероприятия прошли практически во всех регионах Белоруссии.

Как ранее сообщил amic.ru, вечером 12 августа некоторые белорусские военные отказались от своей формы и знаков отличия. Таким образом они поддерживают людей, которые столкнулись с жестокими действиями силовиков.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2020 14:50
- гость -

Интересно, а в своё время перед фашистами акции мирного протеста устраивали?

13.08.2020 14:53
- гость -

да. и фашисты их жестоко подавляли.

13.08.2020 14:56
- гость -

ибо.... не чего вмешиваться в планы глобалистов (теневых правителей планеты)

13.08.2020 14:59
- гость -

да. и фашисты их жестоко подавляли.

Думаю и тут как только участников акции станет много, то поступит команда от усатого фюрера "всех лицом на землю и на пытки в тюрьму".

13.08.2020 15:01
- гость -

Батька дави демшизу.

13.08.2020 15:03
- гость -

Возраст - максимум до 30 лет... Кому делать нечего... Что-то с забастовками забуксовало, и из 9 предприятий 7 возобновили работу...
Ах да, еще 4 БЫВШИХ вояк форму выкинули, и цельных 5 журнашлюх уволились с госТВ)))

13.08.2020 15:07
- гость -

Украинские майдан все мы помним и методички у же давно изучены. В Белоруссии тоже использовались постановочные фото с девушками с цветами на фоне страшный силовиков, днём девушки пытаются подарить цветы, а вечером подготовленные уже строят баррикады, это везде так делают. Из нового, что используют в Белоруссии-это выстраивание людей в цепь вдоль дороги. Думаю, что это делается для объемности протестного движения и у людей создаётся впечатление, что людей очень много. Когда смотришь из машины на непрерывную цепь людей кажется, что людей много, ну и видосы для зарубежных СМИ хорошие получаются. Ещё новое, хорошо поставлена организация и пропаганда в телеграме. Также, хочу отметить психологический постановочный флешмоб в котором типа бывшие военные отказываются от присяге и выкидывают военную форму в мусорку. Нормально так придумали, это психологически будет давить на силовиков, ну и хомячкам очередное вдохновение на протест. Но, батька вам не Янукович и так просто не сдастся. А нас в будущем тоже ждёт бой.
(c)

13.08.2020 15:07
- гость -

Думаю и тут как только участников акции станет много, то поступит
---------------
не путайте. гитлера только выбрали и те кто понял к чему это приведёт стали выходить, объяснять своё будущее, но не смогли.
а Лукашенко уже давно, и он показал что главное для него что бы страна работала.
что бы вся страна работала в которой нет почти ни чего из природных ресурсов - это ещё постараться нужно!

13.08.2020 15:15
- гость -

наши правители бездарности!!!
устроить так что в самой богатой стране в которой есть всё, нет вот так - ВСЁ! куча безработных - это верх не профессионализма, либо другой вариант - специальные действия...
ггреф так и сказал - что бы управлять умными нужно быть умнее их, но мы не такие, поэтому будем снижать уровень всех!!!

13.08.2020 15:45
Гость

13.08.2020 14:59
- гость -
Думать-не ваше,тем более быть ясновидящей(щим)

13.08.2020 16:03
Правда

Любые режимы бессменных диктаторов кончают одинаково - кровью и насильственными переворотами.
В Белоруссии всё усугубляется тем, что официальным преемником "батьки" является его сынок-мажор, который в 10 лет уже козырял в полковничьей форме, увешанный боевыми орденами, а сейчас уже, нигде толком не учившись и не служив, произведён в генералы.
Вояк там это коробит и жутко оскорляет.

13.08.2020 16:07
гость

девушки с цветами стоят у метро

Ну это совсем другое дело. Да это праздник, а не майдан. Пусть там стоят каждый день весь последующий срок Лукашенко. Он должен девушкам за это доплачивать. Туристы туда поедут только чтобы на девушек с цветами посмотреть

13.08.2020 16:12
- гость -

Ну это совсем другое дело. Да это праздник, а не майдан.
-----------
не забудьте, вечером на их место придут парни с арматурой - по сценарию...

13.08.2020 16:18
гость

не забудьте, вечером на их место придут парни с арматурой - по сценарию

Тоже не так страшно, по украинскому сценарию должны появиться грузинские снайперы. Может украинские, польские или российские

13.08.2020 16:22
тю!

Очередь за сакральной жертвой, увы

13.08.2020 16:26
гость

Если какой-нибудь снайпер убьет девушку с цветами, обвинят Россию. Плотно поработают с вагнеровцем, он даст признательные показания

13.08.2020 16:34
Правде

А режим Франко в Испании?Что вы о нём думаете?

13.08.2020 16:40
- гость -

Ну а кто мужественный-будьте добры как стемнеет на улицу или на площадь.По хребтине дубинкой получить и в околотке письменные объяснения давать.

13.08.2020 16:42
Мимопроходящий

Белорусы с жиру бесятся! Им бы наших олигархов и коррупционеров, страну грабящих и главнокоммандующего, стремящегося в каждой мировой заварушке поучаствовать. Им бы реформу пенсионную и тотальное повышение цен. В Белоруссии до хрена проблем, но их следует решать каждую конкретно, а не по принципу "сейчас всё разломаем, а потом счастливый мир построим". Так не получится. Пример - Украина.

13.08.2020 16:54
- гость -

я бы на месте луки, по горбу дубьем приласкал, а потом за шкирку в автозак. а туда еще из болончика на прыскать можно, пускай посидят.

13.08.2020 17:10
А58

Лука много лет был ярым противником приватизации гос предприятий и передачи всей сферы жизнеобеспечения в частные руки. Это дико раздражжало как наших так и западных буржуев. Я даже читал как то интервью Ахметова что пока в беларуси не будет приватизации он ее свободной страной считать не может. Вот за это Луке и мстят, вот к этому лапки и тянут. А все эти взвизги про диктатуру и свободу полная фигня. Посмотрите эконом программы оппозиции. Предпринимательство и приватизация и заживем!! Рынок все отрегулирует! Вторая германия! Короче набор штампов которых мы давно наелись. Но белорусы в это гогно еще не наступали вот и верят

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