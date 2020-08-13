Пожар произошел в административном здании в Барнауле

13 августа произошел пожар в административно-производственном здании на улице Кутузова. На место были отправлены пожарные расчеты пяти пожарно-спасательных частей.
К моменту прибытия спасателей из-под крыши здания шел дым. Люди, которые находились внутри, смогли самостоятельно покинуть помещение. Ликвидировать огонь удалось в течении 10 минут.
"В тушении были задействованы 36 человек пожарной охраны, 9 единиц техники. По предварительной оценке специалистов, причиной данного происшествия могло стать нарушение технологического регламента процесса производства", — рассказали В ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Комментарии