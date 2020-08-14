Барнулец прошел в суперфинал шоу на телеканале "Пятница!"

50-летний житель Барнаула Леонид Кумановский прошел в суперфинал шоу "Кондитер" на телеканале "Пятница!".
Эфир с участием барнаульца показали в четверг, 13 августа. Он вошел в число лучших кулинаров Сибири и заслуженно был отобран в полуфинал.
В этом ему помог приготовленный им финиковый торт с облепиховым мармеладом и кедровыми орешками по старинному сибирскому рецепту.
Известный российский кондитер Ренат Агзамов по достоинству оценил кулинарное искусство барнаульского кондитера, назвав его торт одним из лучших на проекте.
Следующий эфир шоу "Кондитер" покажут в 19:00 в четверг, 20 августа. Победителя шоу ждет звание лучшего кондитера страны и миллион рублей.
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