Еще 28 домов в Барнауле на сутки останутся без горячей воды

В Барнауле 28 домов в микрорайоне Восточном на сутки останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба СГК.
Отключение необходимо для устранения повреждений на трех участках тепловых сетей. С 9 утра 18 августа до 9 утра 19 августа без горячего водоснабжения останутся жители домов на улице Декабристов, Маяковского, Кулагина, Заборной и других. Более подробную информацию об отключении можно увидеть здесь.
Как ранее сообщил amic.ru, сейчас из-за ввода теплосетей в эксплуатацию без воды остаются 60 многоквартирных домов. В 45 из них горячую воду подадут сегодня, 17 августа, в 21:00, еще в 15 – в 22:00 18 августа.
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