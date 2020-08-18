Еще 50 домов Барнаула останутся без горячей воды почти на сутки

В Барнауле в 50 многоквартирных домах Железнодорожного района отключат горячую воду, сообщает пресс-служба СГК.
Водоснабжение остановят с 17:00 в среду, 19 августа, до 9 :00 четверга, 20 августа. В это время рабочие врежут новые заглушки в районе дома №113 на улице Георгия Исакова. Сейчас на этом участке специалисты подрядчика проводят капитальный ремонт почти 300 метров трубопроводов 1970 года постройки.
Адреса домов, которые останутся без горячей воды на 16 часов, можно посмотреть на карте.
Как ранее сообщил amic.ru, с 9 утра 18 августа до 9 утра 19 августа в 28 домах в микрорайоне Восточный отключат горячее водоснабжение. За это время рабочие устранят повреждения на трех участках тепловых сетей.
Комментарии
16 часов это такие мелочи по сравнению с беспроблемной зимой.
18.08.2020 13:02
Джерри,и такие же мелочи по сравнению с проблемной весной,когда винят горячую воду вместе с отоплением.