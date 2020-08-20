Алтайский клуб получил штраф 100 тысяч рублей за вечеринку во время пандемии

Бар-дискотека XXXX получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".
"Небезызвестный бар-дискотека ХХХХ получил штраф 100000. Такое решение принял суд Алтайского района", – говорится в сообщении правительственного канала.
Напомним, что сразу после открытия турсезона на Алтае в клубе XXXX на озере Ая прошла массовая дискотека, которая попала в поле зрения правоохранительных органов. 7 июля в ходе экстренного совещания по вопросу распространения коронавирусной инфекции в регионе, которое проводил Виктор Томенко, одной из тем обсуждения стала массовая вечеринка в клубе XXXX на озере Ая.
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Организаторы крестного хода и дня ВДВ могут бояться? Или судебная система в крае работает избрано?