Правоохранители заинтересовались массовой дискотекой в Алтайском крае

Массовая дискотека, прошедшая в начале июля в Алтайском крае у озера Ая, не осталась незамеченной правоохранительными органами, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая".
Как отмечается, бар, устроивший бурную вечеринку с участием сотен отдыхающих, опечатали в присутствии главы района, представителей МВД и Роспотребнадзора. Полиция организовала проверку.
Ранее о дискотеке на озере Ая сообщал amic.ru. Тогда в интернете появилась видеозапись, на которой было видно столпотворение людей напротив сцены. Судя по кадрам, "тусовщики" были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, танцуя почти вплотную друг к другу.
Комментарии
Да хоть заопечатывайтесь , переименовать дискотеку в лекционное мероприятие не получится - в этом суть и главное отличие.