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Правоохранители заинтересовались массовой дискотекой в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Бар, который устроил бурную вечеринку в начале июля, опечатали
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Массовая дискотека, прошедшая в начале июля в Алтайском крае у озера Ая, не осталась незамеченной правоохранительными органами, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая".

Как отмечается, бар, устроивший бурную вечеринку с участием сотен отдыхающих, опечатали в присутствии главы района, представителей МВД и Роспотребнадзора. Полиция организовала проверку.

Ранее о дискотеке на озере Ая сообщал amic.ru. Тогда в интернете появилась видеозапись, на которой было видно столпотворение людей напротив сцены. Судя по кадрам, "тусовщики" были без масок и не соблюдали социальную дистанцию, танцуя почти вплотную друг к другу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

6.07.2020 20:29
CALIBR

Да хоть заопечатывайтесь , переименовать дискотеку в лекционное мероприятие не получится - в этом суть и главное отличие.

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