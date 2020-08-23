Вдова Павла Рохлова намекнула на съемки в шоу Андрея Малахова

Вдова Павла Рохлова, погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле, на своей странице в Instagram разместила сториз с намеком на съемки в шоу Андрея Малахова.
"В нашей стране только так! Огласка = справедливость! @malakhov007", – написала женщина.
Как ранее писал amic.ru, в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла смертельная потасовка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Его похороны прошли в Барнауле 29 июля.
Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. Против него возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Спортсмена заключили под стражу.
Комментарии
Фу фу фу...
Кто бы сомневался
позор
Какая-то чрезмерная активность у девушки! Этот случай уже у всех на контроле , ну да кроме Малахова! Без него никак в наше время!
кроме Малахова! Без него никак в наше время!
Точно, много желающих найдется посмотреть, как грязное белье пополощут, другая сторона тоже поприсутствует, какое же шоу без драки
Рядовой мордобой превратили в шоу краевого масштаба.
Рядовой мордобой превратили в шоу краевого масштаба.
То ли еще будет, на уровень страны выходим, а там , глядишь- и до международного недалеко
Очередная шкура решила нажиться на смерти якобы любимого мужа.
Мордобой одно. Когда бьют недвижимого другое.
Очередная потребитель решила нажиться на смерти якобы любимого мужа
Понятно, что всем хочется жить и зарабатывать. Но пляски на костях, будь то хоть Фриске, хоть Захарова, хоть Рохлова, вызывают лично у меня омерзение. "деньги не пахнут" не российская традиция.