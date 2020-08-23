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Новости

Вдова Павла Рохлова намекнула на съемки в шоу Андрея Малахова

, ИА "Амител"
Женщина стремится дать максимальную огласку событиям резонансной драки на Старом базаре
Светлана Рохлова / Фото: скриншот из видео

Светлана Рохлова / Фото: скриншот из видео

Вдова Павла Рохлова, погибшего в драке на Старом базаре в Барнауле, на своей странице в Instagram разместила сториз с намеком на съемки в шоу Андрея Малахова.

"В нашей стране только так! Огласка = справедливость! @malakhov007", – написала женщина.

Как ранее писал amic.ru, в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла смертельная потасовка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Его похороны прошли в Барнауле 29 июля.

Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. Против него возбудили уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего. Спортсмена заключили под стражу.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2020 14:07
111

Фу фу фу...

23.08.2020 14:11
гость

Кто бы сомневался

23.08.2020 14:14
- гость -

позор

23.08.2020 14:15
Гость

Какая-то чрезмерная активность у девушки! Этот случай уже у всех на контроле , ну да кроме Малахова! Без него никак в наше время!

23.08.2020 14:25
- гость -

кроме Малахова! Без него никак в наше время!

Точно, много желающих найдется посмотреть, как грязное белье пополощут, другая сторона тоже поприсутствует, какое же шоу без драки

23.08.2020 14:38
Гость.

Рядовой мордобой превратили в шоу краевого масштаба.

23.08.2020 15:07
гость

Рядовой мордобой превратили в шоу краевого масштаба.

То ли еще будет, на уровень страны выходим, а там , глядишь- и до международного недалеко

23.08.2020 15:14
- гость -

Очередная шкура решила нажиться на смерти якобы любимого мужа.

23.08.2020 15:14
- гость -

Мордобой одно. Когда бьют недвижимого другое.

23.08.2020 15:15
- гость -

Очередная потребитель решила нажиться на смерти якобы любимого мужа

23.08.2020 16:01
- гость -

Понятно, что всем хочется жить и зарабатывать. Но пляски на костях, будь то хоть Фриске, хоть Захарова, хоть Рохлова, вызывают лично у меня омерзение. "деньги не пахнут" не российская традиция.

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