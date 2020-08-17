Суд оставил участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле под стражей

Суд оставил под стражей экс-боксера Михаила Старцева, нанесшего смертельный удар в драке у Старого базара, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сторона защиты просила изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества. Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда отклонила доводы адвокатов и оставила прежнее решение без изменений.
Напомним, что в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла драка. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.
Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Он находится под арестом.
Комментарии
Ну хоть что то радостное. Хоть убийц не выпускают
Надо всех дерзких кто распускает руки так же садить.
Убийца должен сидеть в тюрьме!
Абсолютно верно, убийца, пусть даже по неосторожности, должен сидеть в тюрьме, а самоуверенный пьяный молодой человек, полезший не в свое дело, должен лежать на кладбище, впрочем где он и находится
должен лежать на кладбище, впрочем где он и находится
милочка, никому еще не удалось избежать кладбища. так что оно тебя тоже ждет.