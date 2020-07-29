В Барнауле прощаются с Павлом Рохловым, погибшим в драке на Старом базаре. Фото

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
В Покровском кафедральном соборе идет прощание с Павлом Рохловым, который погиб в результате уличной драки на Старом базаре. Проводить барнаульца в последний путь пришли около 15 человек, передает корреспондент amic.ru. В основном это родственники и друзья. Похоронят Рохлова на Черницком кладбище.
Напомним, смертельная потасовка у Старого базара произошла в ночь на 27 июля. Из-за удара по голове Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Супруга мужчины обвинила в произошедшем экс-боксера Михаила Старцева.
В отношении бывшего спортсмена возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". По решению суда Старцев находится под стражей.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Свое мнение по этому поводу высказали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, министр спорта региона Алексей Перфильев, глава Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Комментарии
"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности"
по неосторожности? Да боксер специально в затылок зарядил, он как проффессионал, хоть и бывший, явно знал, что делал! Умышленное убийство - я считаю тут статья должна быть.
Царство небесное земля пухом.
Не ответил бы боксер автоматически ударом на то что его подругу мужик ударил - комментаторы трындели бы в интернетах "боксер тряпка, за свою девушку постоять не может даже! Ее бьют, а он стоит смотрит"
Царствия Небесного!
Господи... Паша, как жаль тебя!!! Слов нет и сердце кровью обливается!!! Царствия Небесного! Семье сил всё это пережить! Виновным справедливого наказания!
Этого ушлепка боксерского - посадить до конца дней и семью по миру пустить - всех от родителей (если есть) до жены и т.д.
29.07.2020 13:03 Девушку? может бабищу которая там кому то до этого с ноги ударила, причем также как и ее боксер пока невидят.
13:00
krash
Не зуди!
упокой Господь душу невинно убиенного!
этот чорт обязательно должен сесть и место ему в петушином углу.
а это сиповку нужно чморить везде где только можно.
пришла в зал - чморить. увидели на улице - чморить.
Ворогушину привлечь как соучастницу.
29.07.2020 13:03
- гость -
нет
валакуша, чемпионка с медалькой из спортмастера ты же читаешь голос то подай
Трагедия для семьи и близких,искренние соболезнования.А женщина которая лезет в драку мужчин и ведет себя ,как бойцовская машина,это уже соперник,а не женщина..Надеюсь виновные понесут заслуженное наказание
Вопрос: а от чего умер Рохлов?
От удара кулака или от удара об асфальт?
Бедный парень! Сил родителям и родственникам! Невинно погиб человек! После похорон сил ещё им много понадобится...
Вот так пошёл бабу выгулять.... насилие порождает насилие.
Все, кто орудуют кулаками, а не мозгом - жестокие тупые люди.
Таких надо в джунгли отправлять.
29.07.2020 13:39
- гость -
Ну вот и Ворогушина отметилась.
Вопрос: а от чего умер Рохлов?
От удара кулака или от удара об асфальт?
Сила притяжения земли вами не рассматривается?
29.07.2020 13:39
- гость -
А какая разница?Не было бы удара кулаком,не было бы удара об асфальт.
разница есть,
но судя по тому как он медленно завалился, он уже был без сознания, от удара кулаком
попы опять в куражах.. аминь и деньги в карман
13:59, кстати, чей асфальт, тот тоже виноват.
"инвалид" который не инвалид с палкой виноват.
В любой драке виновен тот чей первый удар, чей первый контакт с оппонентом.
Дебилам пишущим про автоматический удар!
То есть мозгов у вас нет для обдумывание действий? Только рефлексы безмозглые?
Тогда вам место в психушке или на параше!
29.07.2020 13:39
- гость -
Вопрос: а от чего умер Рохлов?
От удара кулака или от удара об асфальт?
Какая разница? Смерть - следствие удара.
Если вас ножом зарежут, судить того кто зарезал, или обвинять нож?
Ах ты нож, подлец, ломаем тебя в наказание. Так что ли?
Зачем эти фото!!! Амик!!
29.07.2020 14:47
- гость -
Поддержу!Фото лишние.