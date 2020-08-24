Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

ДТП с участием легкового автомобиля произошло вечером 23 августа на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщил очевидец в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, авария случилась на участке ремонтных работ. На промежутке, где начала сужаться дорога, водитель мог не заметить этого и врезался в отбойник.
На кадрах с места аварии видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Тем не менее отмечается, что в результате инцидента никто не погиб.
Как уже писал amic.ru, 21 августа на пути из Барнаула погиб в ДТП водитель фуры с сухофруктами. 47-летний мужчина двигался по федеральной автодороге "Байкал" в Иркутской области, но в один момент не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В результате грузовик опрокинулся в кювет, а после – загорелся.
Комментарии
А ограничение скорости до 40 км/ч перед сужением дороги видел?
Автор видео просто урод. Не остановился, не спросил, нужна ли медицинская помощь, может, в больницу надо водителя, там Алтайка рядом. Друзья. не будьте такими уродами, оставайтесь людьми, ведь на месте этого недотёпы водителя может оказаться каждый из нас!!!