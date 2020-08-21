На пути из Барнаула погиб в ДТП водитель фуры с сухофруктами

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Смертельное ДТП с участием фуры с сухофруктами произошло 21 августа на федеральной автодороге "Байкал" в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"В районе посёлка Култук 47-летний мужчина, управляя большегрузом "ДАФ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на бетонное ограждение, — уточнили в ведомстве. — В результате произошло опрокидывание транспортного средства в кювет, а после возгорание".
Телесные повреждения, полученные водителем, оказались несовместимы с жизнью – он скончался до прибытия медиков.
Газета "Комсомольская правда" выяснила, что автомобиль перевозил товар из Барнаула во Владивосток. По факту аварии проводится проверка.
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