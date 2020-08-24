Алтайская полиция ищет поджигателей четырех комбайнов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Ночью 21 августа в Курьинском районе неизвестные подожгли четыре зерноуборочных комбайна, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Техника располагалась на полевом стане в 15 километрах от райцентра. В результате инцидента два комбайна марки "Торум-750" сгорели полностью, еще два – пострадали частично. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 50 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", личности подозреваемых сейчас устанавливают.
Как уже писал amic.ru, житель Республики Алтай поджег гараж односельчанина из-за обиды 17-летней давности. Тогда мужчина отказался принимать парня на работу и тот, припомнив обиду из юности, решил отомстить.
Комментарии
это до какой степени нужно быть убогим, чтоб тупо сжечь технику, добывающую хлееб.
Свидомые?