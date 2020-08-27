Будущих первоклассников Барнаула поздравили с предстоящим Днем знаний

Праздник для барнаульских первоклассников прошел в среду, 26 августа, в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Мероприятие было организовано в рамках акции "Собери ребенка в школу". Будущим школьникам из Железнодорожного, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула вручили первые в их жизни ранцы и наборы первоклассников.
Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", депутат АКЗС Борис Трофимов поздравил ребятишек и их родителей с наступающим учебным годом и пожелал будущим школьникам здоровья и верных друзей.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов присоединился к поздравлениям коллег и в шутку сказал, что каждый ранец уже "заряжен на пятерки". И те ребята, которые сегодня получат их в подарок, обязательно станут круглыми отличниками.
Терпения и успехов пожелала родителям первоклассников депутат Государственной Думы, член президиума регионального политсовета "Единой России" Наталья Кувшинова: "Для вас сегодня наступают очень волнительные дни – ребенок пойдет в первый класс. Как мама пятилетней дочери, сама уже задумываюсь о предстоящей учебе в школе. Не переживайте, все у ваших дочек и сыночков получится. А мы желаем вам сегодня успехов и большого терпения на пути в мир знаний".
"Ежегодно в августе в регионе силами партийцев оказывается поддержка нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному году. В этом году подобные акции уже прошли в Кулундинском, Советском, Первомайском районах, в городе Алейске и в Алейском районе. Сегодня мы провели акцию в барнаульском зоопарке. И в дальнейшем эта добрая традиция обязательно будет продолжена", – сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько.
Со словами напутствия к ребятам также обратились депутаты АКЗС Сергей Писарев и Дмитрий Аганов, депутаты БГД Дмитрий Абалымов и Евгений Кулешов.
Вместе с народными избранниками ребятишек поздравили волонтеры социального проекта "Михутка.ру". Своим выступлением они зарядили будущих первоклассников хорошим настроением, после чего Сергей Писарев пригласил всех на экскурсию по зоопарку.
Организаторы праздника – алтайское региональное отделение "Единой России" и региональная общественная приемная председателя партии Д.А. Медведева, при поддержке КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула".
Комментарии