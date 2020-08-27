МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

Следователи транспортной полиции проводят предварительную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в Омске, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Правоохранители осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался политик и участки местности по маршруту его передвижения.
"Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований. На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено", – передает пресс-служба.
Как ранее писал amic.ru, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва. Воздушное судно совершило внеплановую посадку в Омске, где врачи госпитализировали оппозиционера в БСМП-1, где он впал в кому.
Основным предварительным диагнозом врачи назвали "нарушение углеводного баланса", которое, предположительно, возникло из-за снижения уровня сахара в крови. При этом медики исключили возможное отравление, заявив, что анализы не выявили в крови и моче ядов или их следов.
По настоянию супруги, врачи позволили транспортировать Навального в Германию медицинским спецбортом. Немецкие врачи установили, что политик отравился неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти России должны незамедлительно начать независимое и прозрачное расследование случившегося.
Комментарии
Волк охранял овец ночью и ему же поручили провести расследование об убийстве 10 овец.
так не было же никакого отравления, врач в Омске же сказал
Следов отравляющих веществ не обнаружено.