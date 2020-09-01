Белоруссия может закрыть границы для западных стран

Александр Лукашенко заявил, что может закрыть границы под Брестом и Гродно для западных стран. Об этом он рассказал 1 сентября, пишут "Известия".
"Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток", – сказал Лукашенко.
По его мнению, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Белоруссии.
Ранее amic.ru писал о том, что белорусская оппозиция заявила о создании новой политической партии "Вместе". Об этом на своем YouTube-канале рассказал бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико. Создание партии согласовано с Координационным советом.
Комментарии
Белорусские креветки все теперь...)