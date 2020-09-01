Белорусская оппозиция заявила о создании новой политической партии

Один из руководителей Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова и представители штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико заявили о создании новой политической партии "Вместе". Об этом рассказал сам Бабарико на своем YouTube-канале.
"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", – сказал политик.
При этом отмечается, что формат работы Координационного совета не изменится, поскольку эта организация партией не является. Решение о создании новой политической партии было согласовано с членами КС.
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