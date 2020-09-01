Ефремов назвал фейковым видео, на котором его выводят с места водителя после аварии

Российский актер Михаил Ефремов назвал фейковым видеоролик, где видно, что его выводят с места водителя после ДТП, произошедшего 8 июня в центре Москвы, сообщает ТАСС.
"Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского (адвоката потерпевших, – прим. ред.) иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский", – заявил Ефремов.
При этом Александр Добровинский отметил, что снятое очевидцем Светланой Набокиной видео судья приобщила к делу.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. На допросе 31 августа Ефремов снова заявил, что смутно помнит тот день и не уверен, что был в момент аварии за рулем.
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