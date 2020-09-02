Прогулочный теплоход "прошел" по улицам Барнаула

Жители Барнаула в социальных сетях поделились видеозаписью, на которой происходит нечто странное. Люди заметили прогулочный теплоход, который "идет" по дороге общего пользования.
В опубликованном ролике видно, как теплоход "Заря" на тягаче везут по Правобережному тракту и улице Власихинской. Как предположили пользователи, судно уже отслужило свое и его направили на металлолом, однако по информации некоторых пользователей, теплоход везут в Омск для судоходства по Иртышу.
Ранее amic.ru писал о том, что в Сибири продают теплоход за 20 миллионов рублей. Помимо судна 2008 года выпуска, новый владелец получит акваторию и стояночное место.
Комментарии
Аминь.
теплоход везут в Омск для судоходства по Иртышу.
через камень отправить решили раз на власихинской засветился? чем дорога через сиб не устроила?