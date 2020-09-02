Очевидцы: в Алтайском крае водитель и пассажирка погибли, уходя от погони

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария случилась 2 сентября в Мамонтовском районе. По словам свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ-2114 уходил от погони, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.
От удара пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Водитель умер в машине скорой помощи. По информации очевидцев, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что пьяный водитель на "Лексусе" спровоцировал серьезное ДТП в центре Барнаула. В результате столкновения пострадала 41-летняя женщина.
Комментарии
водитель и пассажирка погибли
Погиб владелец машины, а за рулем был молодой человек с темными волосами, он покинул место ДТП
Ну что погонялись?Если б не дпс с погоней этих смертей бы не было
дык какой из водителей умер то? надеюсь алкаш - виновник ДТП?
Вот из за таких скотов страдают невинные люди. Человек на уазе ехал себе спокойно и тут пьяное быдло в него врезается - чтоб вас бухариков всех дрыстос прохватил, чотб водка в глотки не лезла.
Утырок из Бутырок
2.09.2020 16:01
- гость -
Неправильно формулируете:если бы не бухали-погони бы не было.
2.09.2020 16:10
- гость -
Из Малых Бутырок- значит малый утырок.
А Большие Бутырки-нынешнее с.Мамонтово.
2.09.2020 16:01
- гость -
Да правда, что-ли? Вы во всем так лихо предсказывать умеете? Вариант, что этот водитель мог въехать во что-то поменьше, чем УАЗ или сбить пешеходов, и тем самым прихватить на тот свет невиновных людей не рассматриваете?
Причем тут погоня? Не надо пьяным за руль садится, а потом как нашкодивший кот убегать. Этот пьяный водила мог и других убить. Неужели так трудно не садится за руль пьяным?
Русские всегда будут бухие садиться за руль. Это не искоренить ничем...
Бывает пьяный водитель водит лучше трезвых и гибддэшники не могут догнать, сами погибают. Записали номер, выписали штраф и все, если вождение адекватное.
Записали номер, выписали штраф и все,
бред в стиле Мясного не пишите. как они выпишут штраф за пьянку если освидетельствования не было?
2.09.2020 16:49
- гость -
Ты, наверное, из богоизбранной нации? Или муслим? Что,впрочем, одно и тоже в историческом экскурсе
если освидетельствования не было?
Видео наблюдение есть, что не остановился и превышение скорости во время погони.
2.09.2020 17:01
- гость -
и какие там штрафы? и сравните со штрафами за пьянку
ГИБДД гнались за скутеристом по Павловскому, тот съехал с дороги на тратуар, не гнались бы, то он это не сделал бы.