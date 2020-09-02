Барнаульцам предлагают определить место для надписи "Барнаул орденоносный"

В Барнауле планируют восстановить надпись "Барнаул орденоносный" и Ордена Октябрьской Революции с использованием современных технологий. Жителям города предложили выбрать место ее расположения.
Габариты будущей надписи следующие:
– размеры букв 1,5х1,5 м;
– размеры ордена 3,5х3,73м;
– общая длина надписи 32 м;
– ширина 15 см.
В пресс-службе городской администрации отметили, что надпись должна быть расположена на общественной территории, чтобы была возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за ее состоянием.
Предложить свои варианты можно на официальных страницах Барнаула в соцсетях.
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