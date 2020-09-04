Приговор по делу российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, огласят 8 сентября, пишут "Известия".

"Оглашение итогового судебного акта по делу Ефремова состоится 8 сентября 2020 года в 11:00", – сообщил корреспондент издания из зала Пресненского суда.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого затем умер в больнице.

5 августа в суде актер не признал своей вины в ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит. На допросе 31 августа Ефремов снова заявил, что смутно помнит тот день и не уверен, что был в момент аварии за рулем.

Тем не менее, 3 сентября перед началом прений в суде Ефремов все же признал свою вину. Обвинение запросило для актера 11 лет колонии. Тогда же прокурор заявила, что исправить актера можно только в условиях изоляции от общества.