Сестра Ким Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Американская супермодель Кендалл Дженнер показала серию откровенных кадров с отдыха в своем Instagram.

На одном из фото 24-летняя Дженнер сняла себя в зеркало, стоя в ванной комнате в желтом бикини с цветочным рисунком. На другом кадре ее запечатлели загорающей у озера. Модель была одета в белый купальник с красными элементами и темно-синюю кепку.

"Я люблю озера", – подписала Дженнер пост, который набрал более 6,2 млн лайков.

Поклонники восхитились внешним видом супермодели. "И почему это не моя жизнь и не мое тело?", "Ты прекрасна! Хочу жениться на тебе", "Горячая королева", "Выглядишь невероятно", – пишут подписчики.