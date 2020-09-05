Житель Алтая бросил мотоцикл и пострадавшую пассажирку после ДТП

Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске мотоциклист ночью 4 сентября наехал на бордюр клумбы, в результате чего транспортное средство опрокинулось, травмировав пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

"Управляя мотоциклом Racer, двигаясь со стороны остановки "Лыжная база" в направлении остановки "Торговый центр "Ткацкий", водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень клумбы, с последующим опрокидыванием транспортного средства", — уточнили в ведомстве.

Мужчина оставил своего "железного коня" и пострадавшую 28-летнюю девушку на месте ДТП, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Травмы жительницы республиканской столицы оказались серьезными – ей потребовалась госпитализация.

Поиск виновника аварии осложнил тот факт, что мотоцикл не был зарегистрирован и не имел госзнаков.

Несмотря на это личность водителя была установлена. Им оказался 33-летний житель Майминского района.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.