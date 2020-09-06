В Германии увидели следы участия Москвы в отравлении Навального

Глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" того, что российское государство причастно к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.
На вопрос о доказательствах Маас заявил, что "Новичок" (по заявлению немецкого правительства Навального отравили веществом из его группы) доступен только небольшой группе людей и в прошлом "принадлежал российским властям". По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит теперь "только от российской стороны".
Кремль уже неоднократно опровергал информацию об участии российской стороны в отравлении оппозиционера. В частности, Дмитрий Песков заявлял, что для начала расследования нужен весомый повод.
Комментарии
Кремль уже неоднократно опровергал информацию об участии российской стороны в отравлении оппозиционера.
То есть там очевидное отрицают, что не в России он отравлен был , ахренеть наглость!
Кому есть дело вообще до этого шоумена? Вообще пофиг
-гость- 17:08
у вас в Алейске?
Есть определённая смысловая разница между " увидеть следы" и признаки похожести на действия российских спец.служб.
Николай Платошкин третьи сутки в реанимации. Увезли на скорой из-под домашнего ареста. СМИ молчат, как рыба об лёд.
В Томске и Новосибирске за Навальным следили, а в Омске больницу буквально захватили силовики. Как кто еще может быть причастен у отравлению?
доступен только небольшой группе людей и в прошлом "принадлежал российским властям".
до развала СССР принадлежал российским властям, после технологии были переданы европе и америке. Такой тупизны и наглости от бундесвера трудно представить.
6.09.2020 17:41
- гость -
В Томске и Новосибирске за Навальным следили, а в Омске больницу буквально захватили силовики...
Сказочник, галюциногенные грибы реже кушай.
Все дело в рынке сбыта ресурсов. Последнее время американские газовики и нефтянка терпели крах и разорение , вот и решили против газпрома и нефти нашей санкции организовать. Всегда надо искать кому выгоден скандал, а тут даже искать не надо, России это не выгодно, немцам тоже, а уши из-за океана торчат, свинячьи уши.