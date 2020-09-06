В Германии увидели следы участия Москвы в отравлении Навального

Глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" того, что российское государство причастно к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.

На вопрос о доказательствах Маас заявил, что "Новичок" (по заявлению немецкого правительства Навального отравили веществом из его группы) доступен только небольшой группе людей и в прошлом "принадлежал российским властям". По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит теперь "только от российской стороны".

Кремль уже неоднократно опровергал информацию об участии российской стороны в отравлении оппозиционера. В частности, Дмитрий Песков заявлял, что для начала расследования нужен весомый повод.