Российский политик Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagram первый пост после выхода из комы. В нем он признался, что скучает по своим сторонникам и рассказал о постепенном выздоровлении.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам, – написал оппозиционер. – Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую".

Текст блогер сопроводил фотографией из палаты, где он сидит на больничной кровати.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.

2 сентября немецкие СМИ распространили информацию, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.