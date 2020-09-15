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"Смог дышать сам". Навальный опубликовал первый пост после комы

, ИА "Амител"
Блогер сопроводил текст обращения фотографией из палаты
Фото: instagram.com/navalny/

Фото: instagram.com/navalny/

Российский политик Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagram первый пост после выхода из комы. В нем он признался, что скучает по своим сторонникам и рассказал о постепенном выздоровлении.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам, – написал оппозиционер. – Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую".

Текст блогер сопроводил фотографией из палаты, где он сидит на больничной кровати.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.

2 сентября немецкие СМИ распространили информацию, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.09.2020 17:50
- гость -

А вот горла то и не видать, а был ли вентиль?

15.09.2020 17:59
Гость

15.09.2020 17:50
- гость
Так может не в горло "вентиль" вставляли?

15.09.2020 18:10
-гость-

а Кадаффи разве вентиль вставили?

15.09.2020 18:15
- гость -

15.09.2020 17:50
- гость -
А вот горла то и не видать, а был ли вентиль?
---------
Ну как не видать? Пластырь телесного цвета видно же. Ниже подбородка на фото край выглядывает.

15.09.2020 18:23
- гость -

Лучше не возвращайся, тут место проклятое

15.09.2020 18:24
- гость -

15.09.2020 18:15
- гость -
Каждый видит то, что хочет видеть.

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