Специалисты лаборатории Бундесвера заявили, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", пишет РИА "Новости" со ссылкой на кабинет министров ФРГ.
В кабмине сообщили, что уведомят Евросоюз и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы "выработать общую реакцию". Кроме того, они планируют связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ в Германии для беседы по ситуации с политиком.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. В больнице оппозиционер впал в кому и 22 августа его доставили в Германию.
Немецкие врачи установили, что оппозиционер отравился неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование, однако позднее глава МИД Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.
В конце августа стало известно, что Навальный по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ. Состояние здоровья политика остается тяжелым, но без серьезной опасности для его жизни.
Комментарии
Да быть не может патамушта не может быть. Всё что угодно - от самогона до самоликвидации только не отравление.
отравление Навального "Новичком"
Ну это даже не бггг. Это уже на БУГАГАШЕНЬКИ тянет. Кал, подтверди.
Кстати, Кал, а почему Алексей в сортире самолета орал как насилуемый? Это персональная реакция организма на "Новичек"? Ведь Скрипали то ничьи уши криком не мучали.
cobeлино, ну тебе же лучше знать , ты или насиловал когда-то или тебя имели. Я не могу быть консультантом , ибо не проходил уроки мужеложства. Звиняй.
ща со стороны рaшки такооого горбатого лепить начнут....