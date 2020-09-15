В Барнауле устроили массовую рассылку, чтобы вернуть забытую игрушку

Жители Алтайского края устроили массовую рассылку сообщений с призывом вернуть девочке ее любимую игрушку, которую она забыла в электропоезде по дороге в Барнаул.

Как уточняет пресс-служба Минтранса Алтайского края в своем аккаунте в Instagram, к поискам игрушечного зайца подключились и различные группы в социальных сетях.

Одно из таких объявлений заметил сотрудник РЖД Денис Захарченко. Он связался с бригадой электропоезда и рассказал о потерянной вещи.

"Игрушечный питомец благополучно доехал до Барнаула, был передан на ночевку в диспетчерскую и утром уже с другим экипажем электропоезда отправился обратно в Заринск", – уточнили в Минтрансе.

Так неравнодушные жители региона совместными усилиями нашли любимую плюшевую игрушку, осчастливив ее маленькую владелицу.