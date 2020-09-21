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Дров меньше, тепла больше. Как в Барнауле производят уникальные печи-трансформеры

, ИА "Амител"
В компании "Технологии металлообработки" также делают гриль-барбекю и технику для сельского хозяйства

Приготовить барбекю на свежем воздухе, а вечером погреться в бане – вариант отличного семейного выходного. Чтобы получить максимальное удовольствие, стоит выбрать современное банное оборудование. Например, банная печь компании "Технологии металлообработки" уникальна и запатентована как изобретение. Двухуровневая конструкция решает сразу две основных задачи – сокращает время топки и расход дров, при этом дольше сохраняя тепло. Алексей Романенко, руководитель компании "Технологии металлообработки", в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал об истории банных печей "Кастрама", производстве мангалов и гриль-барбекю и как важно помогать работникам сельского хозяйства. 

– С чего начиналась история вашей компании?

– Мы работаем с 2014 года, занимаемся обработкой листового металла – лазерной резкой, гибкой, сваркой, полимерным окрашиванием. В 2014 году был куплен лазерный станок немецкой фирмы Trunf. Дальше компания начала развиваться, зарабатывать, и было принято решение приобрести еще один лазерный станок, листогибочный. Переехали в более просторный цех, там поставили полимерную камеру, также сварочный цех появился большой. Компания расширяется. Есть в перспективе запуск производства зерносушильного оборудования и силоса для хранения зерна.

А в 2017 году собственник компании принял решение внедрить в производство собственную продукцию – банные печи. И еще одно направление – это гриль-барбекю: мангалы и гриль под торговой маркой "Чадыр".

Сколько стоит один станок Trunf? 

– Это оборудование достаточно дорогое и редкое для алтайского края. Станок был приобретен в лизинг в районе 75 миллионов рублей, он с функцией трубореза.

Расскажите о ваших клиентах. Какие предприятия к вам обращаются, чтобы вы поработали с их металлом?

– У нас в клиентах как крупные промышленные предприятия, так и мелкие частные. Мы любого клиента бережем, ценим. Наш технологический отдел работает с утра до вечера, считая заказы. Из крупных алтайских производителей сельхозтехники – Veles, известнейшая фирма, которая успешно экспортирует продукцию за границу. Компания "СиСорт" обращается иногда, "Руф-2", "АлтайКузов"...

Возьмем, например, фирму Veles. С какими деталями помогаете, что производите?

– Они режут у нас детали для дисковых оборон, стойки... Все для почвообрабатывающей техники, что можно вырезать из листового металла и что позволяет вырезать наше оборудование, они у нас заказывают.

Есть ли заказы из других регионов?

– Не так много. С другими регионами мы начали работать буквально в этом году – поставлять готовую продукцию, банные печи. Мы Алтайский край осваиваем до сих пор, но начали выходить на Новосибирск, Кемерово, Омск, Казахстан. Останавливаться не планируем, хотели бы весь федеральный рынок занять.

Есть ли у вас какое-то оборудование, уникальное для Алтайского края? Такое, которого нет ни на одном другом предприятии?

– Лазеры есть и в других компаниях, листогибы тоже стоят... Но трубогиб, наверное, только в паре компаний еще есть. Редкое оборудование. Мы когда его приобретали, в планах было производство детских спортивных площадок и мебели металлической. В прошлом году мы изготавливали лавки металлические для бийского дома-интерната: как раз до пандемии успели их сделать и отправить.

Как называются печи, которые вы производите?

– Печи у нас продаются под торговой маркой "Кастрама". Название такое, потому что у собственника компании был дядя – Федор Кастрамин. В честь него названы печи. Они уникальны системой двухуровневого газохода. Еще у нас есть печи-трансформеры. Они идут как с карманами для камней, так и для конвекционных карманов. Вы можете их переставлять.

Сколько примерно печей вы уже продали?

– За первое полугодие 2020 года продано около 400 печей. О них положительные отзывы, люди советуют. Не только частные клиенты, многие берут печи для коммерческих бань. Бывает, просят индивидуальный заказ. Все обсуждаем, но стараемся сильно не менять то, что есть. При этом постоянно что-то дорабатываем, дочерчиваем, идей много…

Какое главное преимущество ваших печей? Вы говорили, что они меньше потребляют ресурса и дольше сохраняют тепло в помещении?

– За счет того, что они трансформеры, их удобнее монтировать. Также у нас дизайнеры работают, печи получаются современные, красивые, не "гаражного" исполнения – сразу видно, что вещь дорогая. У нас линейка большая, цены – от 7 до 50 тысяч рублей.

Где найти ваши печи?

– Наши продукты представлены примерно в 35 магазинах по Барнаулу, также есть сайт. Можно приехать к нам на предприятие, посмотреть печи, выбрать и тут же приобрести. В наличие они есть. Предприятие находится в Барнауле – по адресу пр. Космонавтов, 18 корпус 2.

Вы входите в Алтайский кластер аграрного машиностроения. Как давно? С какой целью вступили?

– Вступили в 2018 году. Компания решила развиваться в почвообрабатывающем направлении производства, и одним из первых шагов было вступление в кластер. В тот же год мы были участниками выставки "День поля", которая проходит в Прудском, стояли в одной линейке с крупными компаниями, которые тоже входят в кластер. Нам понравилось. Планировали поучаствовать и в этом году, но ситуация изменилась, коронавирус многому помешал.

Какие преимущества от вступления в кластер вы получаете? Как кластер помогает развиваться?

– Новости нам скидывают еженедельно, держат в курсе всех изменений. В кластер входит примерно 20-30 компаний, ряд из них являются нашими клиентами. Очень интересная программа "Центр кластерного развития", в 2019 они возместили часть затрат на участие в выставках. В этом году часть затрат возместили на создание сайта, видеоролики помогают снимать. Нисколько не жалеем, что сотрудничаем.

Вы вступили в кластер с целью производить оборудование для сельского хозяйства. На каком этапе эта задумка сейчас?

– За год мы произвели 12 моделей почвообрабатывающей техники. На сегодняшний день у нас две дисковых бороны с шириной захвата 2,6 и 4 метра и зубовые бороны с шириной захвата 10, 12, 14, 16 и 18 метров под торговой маркой Linta. Вообще, сначала компания произвела плуг под торговой маркой "Алтын", трехкорпусный. Он был у нас на выставке "День сибирского поля", и после этой выставки мы его увезли фермеру в Первомайский район. Он сейчас им пользуется. Но больше плуг производить не планируем – не тот заработок. 

– Кто у вас разрабатывает оборудование?

– Конструкторский отдел в составе трех конструкторов, дизайнер. После того как модель производят, мы едем на испытания в Поспелиху, там же обязательно сертифицируем технику. А дальше уже продаем. Продаж пока не так много, как хотелось бы, только начинаем. Но, например, барнаульская компания "Мустанг Сибирь" в нас поверила: мы заключили с ней дилерский договор, наши бороны можно увидеть у них на площадке.

На сегодняшний день вся техника работает в основном на территории Алтайского края. Одна борона у нас уехала в соседний регион – в Новосибирскую область. И перед пандемией мы заключили договор с алтайской компанией, но с планом отгрузки четырех борон в Казахстан. Не получилось отгрузить, пандемия помешала. Когда все наладится, они в любом случае туда поедут.

– Вы еще производите оборудование для барбекю. Расскажите об этом направлении.

– Это мангалы разборные и стационарные, качественные. И гриль "Чадыр" – круглый, шестигранный. Их также можно увидеть на сайте. Еще ни одного плохого отзыва не было. За границу пока не поставляли, но по России точно есть. В Новосибирской области компания берет постоянно, в Алтайском крае много клиентов, также в Горном Алтае на базах.

Расскажите, получали ли вы господдержку во время пандемии?

– Поддержка была, и очень серьезная, от Министерства промышленности. В тот момент, когда компании закрывали на самоизоляцию. Так как мы состоим в Алтайском кластере аграрного машиностроения и почвообрабатывающую технику производим, мы написали письмо в Министерство промышленности о том, что просим не закрывать компанию. Нам пошли навстречу. Но мы соблюдали и соблюдаем до сих пор все меры безопасности. Производство мы останавливали всего на неделю. Больше ничего не просили.

Сколько в процентном соотношении у вас оборудования загружено на сторонних заказах, а сколько на производство своей продукции?

– В районе 70% мы оказываем услуги, все остальные силы – на готовую продукцию. Не секрет, что основной заработок нам приносит услуга. Но и свою готовую продукцию будем дальше производить, продвигать.

Могли бы вы другим предприятиям посоветовать вступить в кластер?

– Да, я только за вступление в такие объединения. На сегодняшний день то, что делает государство, какую помощь оказывает – никакими словами не передать, кроме слов благодарности.

Давайте резюмируем, какую поддержку вы получили через Центр кластерного развития?

– Опять же, участие в выставках – кластер покрывает часть затрат. Пока только в алтайском крае участвовали, но планируем и выезжать – они эти вещи компенсируют, не в полном объеме, но все-таки. Также продвижение, реклама – это все помогает. Они не стоят в стороне, непосредственное участие принимают...

Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Наш бизнес, я бы так сказал. Компания большая – 56 сотрудников, и каждый старается сделать все, чтобы клиенты были довольны, и советовали нас другим... Наш бизнес – чтобы клиент был доволен.

В направлении почвообрабатывающей техники мой бизнес – это хобби, это любовь, это увлечение. Я сам человек из деревни, мне это близко. Я знаю, как тяжело производителям сельхозтоваров, и мы стараемся делать качественную, надежную технику, чтобы человек, купив ее, только положительные эмоции испытывал и со словами благодарности нас вспоминал.

Чтобы вы пожелали тому бизнесу, который вы развиваете, коллективу?

– Пожелаю не останавливаться, с высоко поднятой головой идти к заданной цели. Любые сложности закончатся, мы с уверенностью их преодолеем.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.09.2020 15:24
Гость

хорошая у них продукция, знаю, брал

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