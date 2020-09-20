Семья с двумя детьми погибла в ДТП на Павловском тракте в Барнауле

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой.

По словам подписчиков сообщества Barnaul22, внедорожник врезался в стоящий КамАЗ. В результате аварии погибла семья из четырех человек: муж, жена и дети 2011 и 2017 годов рождения.

На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, водитель внедорожника превысил скорость и не справился с управлением, что привело к столкновению. На момент публикации официального комментария по данному факту нет.