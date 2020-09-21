Кто сказал, что люди не летают как птицы? А вот и неправда, еще как летают. Достаточно взглянуть, что вытворяли "Стрижи" на юбилей Барнаула, чтобы убедиться в этом.
В прошлый уикенд больше 200 тысяч человек смогли испытать невероятные эмоции, воочию наблюдая за безупречным пилотированием настоящих профи за штурвалом МиГ-29.
Полчаса, что в небе над Барнаулом кружили, переворачивались, взмывали вверх и падали камнем вниз легендарные "Стрижи", горожане буквально заходились от восторга. Громкие выкрики, аплодисменты и слезы умиления говорят сами за себя.
Amic.ru удалось снять "Стрижей" не только с земли, но и установить камеры внутри истребителей. Так мы создали ролик, в который вошли самые яркие моменты авиашоу: от разгона на взлетной полосе до фигур высшего пилотажа в небе над Обью. Ну, и конечно, все это под классную аранжировку.
Смотрите и наслаждайтесь!
Комментарии
И это все в городе в котором было высшее военное училище летчиков, аж слеза наворачивается, неужели менты нужнее?
Детей еще не начали в честь стрижей называть?
А мне пофигу
Зачем парашютом тормозить, вроде у нас полоса не короткая?
Зачем парашютом тормозить, вроде у нас полоса не короткая?
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Тормозные колодки не вечные
амик, ролик подписан "подарок Барнаулу". Это действительно было бесплатно для города? Поднять в воздух боевую машину обходится государству в круглую сумму, а тут целых 7 самолетов, то есть, явно недешево.
Захватывающее зрелище! Спасибо за ролик!
Колхозники.