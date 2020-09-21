Мошенники предложили пенсионерке из Барнаула компенсацию за лекарства и обманули ее

72-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, информируют в региональном ГУ МВД.

Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок. Злоумышленник представился правоохранителем и сообщил о положенной денежной компенсации за купленные лекарства. Горожанка вспомнила, что незадолго до этого покупала препараты через интернет, и потому не засомневалась в словах собеседника.

В дальнейшем аферисты несколько раз созванивались с потерпевшей. Под предлогами открытия счета и оплаты услуг юриста женщина перевела на их счета 86 тысяч рублей, а обещанной компенсации так и не было. Когда ее вновь попросили перевести деньги, она поняла, что связалась со злоумышленниками и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленников ищут правоохранители.